Gal Gadot va devenir Cléopâtre pour Patty Jenkins

Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins ne veulent plus se quitter. Après deux films "Wonder Woman" et en attendant l'inévitable troisième opus, les deux femmes vont tourner ensemble le film historique "Cléopâtre" avec l'actrice dans le rôle principal.

Cléopâtre : un projet convoité

C'est ce qu'on appelle une entente heureuse. Avec 821 millions de dollars au box-office mondial pour Wonder Woman et une énorme attente autour de la suite prévue le 30 décembre 2020 chez nous, Patty Jenkins et Gal Gadot forment un duo qui marche. L'Amazone de DC aura normalement une dernière aventure, toujours avec la réalisatrice, puis ça devrait en être terminé sur ce plan. Avant de s'atteler à cette tâche, les femmes se retrouveront pour un autre projet d'envergure. Deadline annonce qu'elles vont tourner ensemble le film Cléopâtre.

Pas d'innovation, l'une reste derrière et l'autre devant la caméra. Le scénario sera écrit par Laeta Kalogridis, qui a été choisie par l'interprète pour ce poste. Le média précise que c'est d'ailleurs Gal Gadot et sa boîte de production Pilot Wave Motion Pictures qui sont à l'origine du projet. L'actrice savait qu'elle voulait camper ce rôle iconique et a tout mis en oeuvre pour le faire. Elle a logiquement appelé sa copine pour se charger de la mise en scène. Le film a été au centre d'une bataille acharnée entre les grands studios, pour décrocher les droits. C'est la Paramount qui a obtenu le gros lot, face à la Warner, Universal, Netflix et Apple. Tous les mastodontes voulaient être sur le coup.

Cléopâtre devrait un film assez cher, ne serait-ce que pour reconstituer des décors de l'époque. La Paramount se cherchait justement un titre à monter dans le genre, et souhaite que les choses aillent assez vite. Il y a, de ce qui se dit, une certaine urgence pour lancer la conception d'un film à gros budget pour les salles obscures. La Paramount envisage sûrement l'après-COVID et veut avoir des cartouches pour le moment où la situation sera redevenue plus normale.

Un grand film digne de celui de Mankiewicz ?

On peut comprendre que Gal Gadot soit attirée par cette figure mythique, déjà au centre du gigantesque film de Joseph Mankiewicz en 1963. Un morceau de cinéma d'un peu plus de 4 heures, qui plaçait l'irrésistible Elizabeth Taylor dans le rôle central. On le connaît autant pour ses qualités que pour ce qui entoure sa conception. Entre une production pharaonique extrêmement coûteuse qui a fait mal à la Fox et les nombreux problèmes rencontrés durant les prises de vue, il y a tant à dire là-dessus. Chez nous, on connaît le personnage avec l'incarnation de Monica Bellucci dans Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre. Connue pour son caractère, sa beauté, sa relation avec César ou encore sa domination sur l'Égypte, elle a eu une vie tellement riche qu'il y a des choses à raconter dans le cadre d'un grand film.

Dans cette période où les studios cherchent des grandes figures féminines, ce projet a toutes les raisons d'exister. Il semble passer devant celui qu'a eu pendant un temps Denis Villeneuve. On le savait sur les rangs pour tourner quelque chose avec Lady Gaga, sous la bannière de Sony. D'après Deadline, l'affaire serait toujours en gestation et n'aurait pas été abandonnée - mais peut-être pas avec le même réalisateur. Ce qui peut donner lieu à un affrontement entre les deux studios. Ça ne serait pas la première fois qu'un duel à distance prenne place avec deux films sur un sujet identique.