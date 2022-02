Gambit : Channing Tatum a été "traumatisé" par l'annulation du projet

Au rayon des arlésiennes, on demande "Gambit" ! Le film sur le mutant de l'écurie Marvel s'est longtemps fait attendre, pour ensuite subir une annulation. Cette expérience a été douloureuse pour Channing Tatum, qui tenait à incarner le personnage.

Gambit : toute cette attente, pour rien...

Après des années d'attente et plusieurs rebondissements, le projet Gambit a été annulé en 2019. Le rachat de la Fox par Disney a scellé son destin. Il faut dire que l'affaire semblait très mal embarquée depuis un bon moment et aucune issue favorable ne se dessinait. Pourtant, Channing Tatum était toujours aussi partant pour tenir le rôle principal. Le scénario devait permettre de lancer le personnage de la galaxie X-Men en solo. Si on ne regrette pas avec passion cette annulation, nous n'aurions pas été contre la proposition avec Rupert Wyatt ou Gore Verbinski aux commandes - les deux ont été rattachés au projet.

Lorsqu'on voit les ratages qu'ont été X-Men : Dark Phoenix et Les Nouveaux mutants, on se dit que ce n'est peut être pas plus mal que la Fox n'ait pas été au bout des choses avec Gambit. On comprend aussi facilement que Disney n'ait pas souhaité reprendre le flambeau, pour mieux attendre et réfléchir à quoi faire avec les X-Men. Car, oui, cette bande sera utilisée à un moment dans le MCU. Reste à savoir quand et comment !

Channing Tatum a mal vécu l'annulation

Briggs (Channing Tatu) - Dog ©Leonine

Dans un long portait de Channing Tatum dressé par Variety, l'acteur revient sur l'annulation du film estampillé Marvel. Rappelons qu'il y est resté attaché jusqu'au bout, malgré les mauvaises nouvelles et les retards. Preuve qu'il avait une envie folle d'incarner Gambit. L'acteur exprime toute sa déception auprès du média américain en parlant carrément d'une annulation vécue comme un traumatisme :

Quand Gambit a été annulé, j'étais tellement traumatisé. J'ai éteint la machine Marvel. Je n'ai pu voir aucun des films. J'adorais ce personnage. C'était trop triste. C'était comme perdre un ami parce que j'étais tellement prêt pour le jouer.

Tout n'est cependant pas totalement perdu. Marvel pourrait un jour utiliser Gambit dans un film et faire appel à Channing Tatum. Une éventualité très incertaine, certes, mais qui peut s'envisager. Le studio répond parfois aux appels du pied et n'est jamais contre l'idée de s'appuyer sur des stars. En attendant de savoir s'il incarnera le super-héros, il reprendra bientôt un rôle qu'il connaît bien avec Magic Mike 3 de Steven Soderbergh.