Ce soir à la TV : quand Leonardo DiCaprio tombait sur meilleur que lui

En 2002, Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese entament leur collaboration avec "Gangs of New York", à revoir ce soir sur ARTE. Mais la star de "Titanic", acteur principal du film, se fait alors très largement voler la vedette par son partenaire de jeu...

Gangs of New York, naissance d'une collaboration prestigieuse

Aujourd'hui, Leonardo DiCaprio est, après Robert De Niro, l'acteur fétiche de Martin Scorsese, avec qui il a tourné 6 films. Une collaboration prolifique et prestigieuse, avec des performances remarquables dans des films mémorables comme Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street ou encore le récent Killers of the Flower Moon. Mais lors de leur première collaboration, en 2002 pour Gangs of New York, et alors que Leonardo DiCaprio est déjà, à 28 ans un leading man - il joue la même année dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg -, la consécration que devait lui apporter ce film historique de gangsters de Martin Scorsese est retardée...

En effet, dans ce film - alors le plus cher et le plus épique réalisé par Martin Scorsese -, il fait face à l'acteur considéré comme le plus talentueux de sa génération, et un des meilleurs de l'histoire du cinéma : Daniel Day-Lewis. Et au jeu de la comparaison de performances, Leonardo DiCaprio a pris une leçon...

William "Bill le Boucher" Cutting (Daniel Day-Lewis) - Gangs of New York ©Miramax

En 1846 à New York, lors d'un affrontement entre un groupe d'Américains de souche anglaise et un groupe d'immigrés irlandais, William Cutting, dit Bill le Boucher (Daniel Day-Lewis), chef des Natifs, gang américain, tue le surnommé le Prêtre (Liam Neeson), chef du gang irlandais des Lapins-Morts. Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), le jeune garçon du Prêtre assiste au meurtre de son père. Désormais orphelin, il se promet qu'il vengera son père.

Une performance supérieure et une nomination à l'Oscar

Dans Gangs of New York, Leonardo DiCaprio tient le rôle principal. Celui d'un jeune homme déterminé à tuer celui qui a tué son père, et qui va d'abord se rapprocher de lui pour mener à bien sa vengeance. Comme dans Les Affranchis, il y a une idée de "coming of age", évidemment dans l'univers aussi violent qu'ambigu de Scorsese où le personnage principal suit une destinée de martyr. Mais le public et la presse, qui réservent un très bon accueil critique et commercial au film, n'ont alors d'yeux que pour Daniel Day-Lewis, terrifiant et captivant dans le rôle de William Cutting, l'antagoniste de Gangs of New York.

Preuve s'il en est que Leonardo DiCaprio et Daniel Day-Lewis n'évoluent alors pas au même niveau, c'est Daniel Day-Lewis qui est nommé en 2003 à l'Oscar du Meilleur acteur pour Gangs of New York, au nez et au duvet de Leonardo DiCaprio. L'acteur britannico-irlandais est aussi nommé au Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique, et obtient le BAFTA du Meilleur acteur. Même si Leonardo DiCaprio ne démérite pas, loin de là, dans son rôle d'Amsterdam Vallon, il s'agit ainsi d'un petit mais réel camouflet pour la star de Titanic.

Mais que faire face à Daniel Day-Lewis qui, comme à son habitude, s'est intensément préparé pour Gangs of New York, prenant des cours en tant qu'apprenti boucher et s'exerçant avec des spécialistes au lancer de couteau. Adepte de la Méthode, il ne sort pas de son personnage entre les prises et, souffrant même d'une pneumonie, refuse de porter un manteau plus chaud ou de se soigner, au titre que cela n'existait pas à l'époque... Une démonstration de jeu qui a unanimement ravi la critique, et qui a sûrement donné à Leonardo DiCaprio des idées pour la suite de sa carrière.