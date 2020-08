Garçon chiffon : une jolie bande-annonce pour le premier film de Nicolas Maury (Dix pour cent)

"Garçon chiffon, le premier film de Nicolas Maury, se dévoile dans une bande-annonce. Celle-ci promet une comédie dramatique où la mélancolie règne pour raconter l'histoire de Jérémy, jeune homme ravagé par le doute et la jalousie, et entouré par un casting de choix.

Visage familier du public de Dix pour cent, Nicolas Maury plonge dans le grand bain de la réalisation avec Garçon chiffon, son premier film qui sera présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, avant une sortie en salles le 28 octobre 2020. Une première bande-annonce a été dévoilée (à voir ci-dessus), dans laquelle on peut apercevoir un beau casting, et découvrir une histoire qui va se développer entre la comédie et le drame, deux genres qui semblent ici réunis dans un geste précis et mélancolique.

Garçon chiffon, naissance d'un réalisateur ?

Le grand public le connaît pour son rôle d'Hervé dans la série à succès Dix pour cent, un des personnages principaux qui s'est attiré le plus de sympathie et a éveillé le plus de curiosité. Mais Nicolas Maury est aussi un acteur qu'on a déjà pu voir dans plus de vingt films, avec des rôles toujours réussis, comme dans Perdrix, Les Beaux Gosses, Un couteau dans le cœur , etc. Une carrière d'acteur entamée en 1998 qui lui a donné des idées. L'histoire de Garçon Chiffon est l'histoire de Jérémy, un garçon mélancolique, tristement jaloux, et acteur de cinéma à la peine. Une vie professionnelle qui semble être faite de désillusions, tout comme sa vie amoureuse, où Jérémy ne se sent finalement pas plus à l'aise. Il décide ainsi de quitter Paris pour revenir sur sa terre familiale, dans le Limousin, où il retrouve sa mère, incarnée par Nathalie Baye.

Garçon chiffon réunit un casting de choix autour de Jérémy-Nicolas Maury, dans un rôle qui semble être composé entre autobiographie et auto-fiction. En plus de Nathalie Baye, il y a Jean-Marc Barr, Arnaud Valois et Laure Calamy - sa complice dans Dix pour cent -, ou encore Roxane Mesquida. Les premières images suggèrent ainsi qu'on va avec Jérémy faire le difficile chemin du passage à l'âge adulte, un chemin compliqué par les tourments de l'amour et du doute. Pour l'écriture du scénario, Nicolas Maury s'est entouré de Sophie Fillières et Maud Ameline. Une première réalisation qui apparaît soignée, fine, et qui ne devrait pas manquer d'émotions.

Garçon chiffon sortira au cinéma le 28 octobre 2020.