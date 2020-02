Gareth Edwards (Rogue One) prépare un nouveau film de science-fiction

Vous avez aimé ? Partagez :

Disparu de la circulation après son passage chez Disney pour le spin-off « Rogue One », le britannique Gareth Edwards s’apprête à revenir aux affaires avec un film de science-fiction sur lequel on ne sait quasiment rien. Son talent de filmeur nous suffit pour qu’on attende ça avec attention.

Gareth Edwards a eu une trajectoire aussi cohérente que fulgurante. Quand il livre Monsters, son premier essai, tout le monde voit que le garçon a du talent. Ce film de monstres, modeste, avec seulement deux acteurs au casting et des moyens ultra-limités était suffisant pour qu’Hollywood se dise qu’il y avait moyen de lui confier quelque chose de plus gros. C’est ainsi que pour son second film, il se charge de réaliser Godzilla, un blockbuster au budget bien plus confortable.

Mais ces conditions ne brident pas Edwards, qui fait le choix d’une mise en scène à hauteur d’Homme, pour souligner le gigantisme de l’action. Il répète ce qu’il avait fait dans Monsters en choisissant de filmer le plus possible et de se rattacher à un point de vue humain La formule peut frustrer dans Godzilla mais le film a un véritable cachet visuel, offrant des visions comme le cinéma de ce genre n’en procure que trop peu.

Disney remarque à son tour le garçon et lui propose de s’occuper de Rogue One, le spin-off Star Wars qui suit un groupe de rebelles dans leur mission pour dérober les plans de l’Étoile de la mort. Une opération suicide que Gareth Edwards aborde avec sérieux et ses inspirations permettent de composer un film à la beauté noire indéniable. Dommage que le scénario et le montage soient parfois défaillants mais, en l’état, on tient là un bel essai. Avec 1,056 milliard de dollars au box-office mondial, Rogue One est un carton.

Gareth Edwards prépare son quatrième film

On n’avait plus de nouvelles de Gareth Edwards et Variety vient nous apprendre qu’il travaille en ce moment sur un nouveau film de science-fiction. New Regency est à la production de ce projet qui ne dispose pas encore de titre. Les seules choses qu’on peut dire dessus, c’est que le film est basé sur une idée originale imaginée par Edwards et que l’histoire se situera dans un futur pas trop lointain. Le casting serait en train d’être formé, pour qu’un tournage puisse avoir lieu cet été.