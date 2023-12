"Il n'y a pas assez de drogues" pour que George Clooney reprenne ce rôle

George Clooney va se contenter de son caméo dans "The Flash". L'acteur n'a aucune envie de reprendre son rôle de Batman, et il s'est même gentiment moqué que cette possibilité puisse être envisagée.

Un Batman surprise pour The Flash

Grâce au principe de multivers, The Flash a fait interagir tout un tas de personnages de l'univers DC mais provenant d'autres films. Ainsi, on a pu voir Michael Keaton rejouer Batman 30 ans après les longs-métrages de Tim Burton. Mais alors que personne ne l'attendait ni le demandait, George Clooney est aussi apparu dans la peau de Bruce Wayne, à la toute fin du film. L'acteur avait joué le Chevalier noir en 1997 avec Batman & Robin. Dans The Flash, il se contente d'un caméo anecdotique, bien que le moins désagréable pour les yeux en comparaison à l'horrible séquence montrant les Superman d'autres univers.

George Clooney se moque de son caméo

Avec l'énorme échec de The Flash, cette scène avec George Clooney est presque passée inaperçue et, globalement, pas grand monde s'attend à voir l'acteur rejouer Batman. Ce qui n'a pas empêché Entertainement Tonight de l'interroger. D'une part sur les raisons de sa présence dans le film DC. Et d'autre part sur sa volonté ou non de reprendre ce rôle. Le comédien s'est alors montré particulièrement et ironique dans ses réponses.

George Clooney - Batman & Robin ©Warner Bros.

Il commence en affirmant avec ironie qu'il y avait une véritable clameur en faveur de son retour, ce qui n'est évidemment pas vrai. Avant de rappeler que pour qu'il soit vraiment Batman, il fallait ressortir ses "tétons en latex". Une référence claire à cette particularité de son costume qui avait fait beaucoup rire à l'époque. Enfin, sur la possibilité de revenir en Bruce Wayne, George Clooney s'est montré cash : "Il n'y a pas assez de drogues dans le monde pour que je revienne".

Aucune chance donc de le voir incarner une nouvelle fois le Chevalier noir. Ce qui n'est pas plus mal. Non pas qu'on n'apprécie pas l'acteur, bien au contraire. Mais certaines choses ne nécessitent pas forcément d'être ressorties d'un vieux placard. Et clairement, cette version de 1997 de Batman en fait partie.