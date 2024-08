George Clooney a vécu un enfer avec ce réalisateur

En promotion pour son prochain film, "Wolfs", George Clooney a adressé un gros tacle à un réalisateur avec lequel il a eu une altercation par le passé : David O. Russell.

Wolfs, le retour d’un duo plus vu ensemble depuis longtemps

Seize ans après Burn After Reading, George Clooney et Brad Pitt seront bientôt de retour ensemble à l’écran dans Wolfs. Le film raconte l’histoire de deux hommes solitaires chargés de collaborer pour dissimuler un meurtre. En plus de devoir faire équipe contre leur volonté, ils vont vite devoir faire face à un imprévu qui va les mettre en difficulté…

Le long-métrage de Jon Watts marque donc le retour à l’écran de deux acteurs qui se sont faits plus rares ces dernières années. George Clooney n’est apparu dans aucun film en 2023 (excepté un caméo dans The Flash). Et Wolfs sera son premier cette année. Le fait de le voir moins souvent à l’écran s’explique par un changement de philosophie de la part de l’acteur.

George Clooney tacle David O. Russell

Avant la sortie de Wolfs, Brad Pitt et George Clooney se sont entretenus avec GQ. Ce dernier a notamment expliqué avoir changé sa vision par rapport aux projets qu’il choisit. Âgé désormais de 63 ans, il préfère désormais attendre d’avoir l’opportunité de travailler avec « des gens qui aiment ce qu’ils font », afin de prendre du plaisir sur un tournage. Pour expliquer cela, il a violemment taclé David O. Russell, qui l’avait dirigé dans Les Rois du désert :

Quand vous vieillissez, l’attribution de votre temps est différente. Cinq mois de votre vie représente beaucoup. Et vous ne pensez pas simplement à "Oh, je vais faire un très bon film, comme Les Rois du désert, et je vais avoir un misérable con comme David O. Russell qui va faire de ma vie un enfer. Faire de chaque personne dans l’équipe du film un enfer". Ça n’en vaut pas la peine. Pas à ce stade de ma vie. Juste pour avoir un bon résultat.

Ce tacle ne sort pas de nulle part. Comme l’explique Variety, les deux hommes ont eu une violente altercation sur le tournage de Les Rois du désert. D’après le comédien, David O. Russell aurait passé son temps à crier sur tout le monde. Il aurait même levé la main sur un figurant, poussant George Clooney à se battre avec lui.

Une suite de Wolfs est déjà en préparation

Il faudra patienter un peu plus d’un mois avant de pouvoir revoir George Clooney et Brad Pitt se donner la réplique. Wolfs sortira le 18 septembre prochain dans les cinémas français. Les deux comédiens se retrouveront ensuite rapidement pour la suite. Car, comme annoncé il y a quelques jours par Deadline, Wolfs 2 est d’ores-et-déjà en préparation.