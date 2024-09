Gerard Butler passe de flic à gangster dans la suite explosive de ce film d'action de 2018

Sept ans après "Criminal Squad", la suite "Criminal Squad : Pantera" se dévoile avec une bande-annonce musclée. Gerard Butler et O'Shea Jackson Jr sont de retour pour un grand braquage.

Gerard Butler très énervé dans Criminal Squad 2

Un peu à la manière de Liam Neeson, Gerard Butler s'est spécialisé ces dernières années dans les films d'action plus proche de la série B, avec plus ou moins de réussite. Il y a eu du bon, comme avec la saga La Chute de... (trois films en 2013, 2016 et 2019), le film catastrophe Greenland (2020) ou encore le thriller musclé Mayday (2023). À cela, on peut rajouter Criminal Squad (2018), plutôt efficace dans son genre et bien mené par un Gerard Butler violent, chargé de traquer un groupe de braqueurs. Si dans ce film l'acteur jouait un policier aux méthodes plus que limites, sept ans plus tard, son personnage va changer de camp.

Après le succès du premier opus (80 millions de dollars de recettes dans le monde), la suite, Criminal Squad : Pantera, va enfin voir le jour. C'est en 2025 qu'on pourra retrouver Nick O'Brien, qui en a visiblement marre d'être le traqueur. C'est ce qu'on découvre dans la bande-annonce du film (vidéo en une d'article). Alors qu'il parvient à retrouver Donnie (O'Shea Jackson Jr), qui se faisait passer pour un simple chauffeur mais était en réalité le cerveau du gang du premier opus, Nick ne va pas l'arrêter, mais le rejoindre. Sans lui laisser beaucoup de choix, Nick va donc participer au braquage mené par Donnie. Leur but sera de cambrioler le World Diamond Center, où 50 milliards en diamants transitent chaque année. Un très gros coup donc, et la moindre erreur risque d'être fatale.

En 2025 au cinéma

Étant donné que flic et gangster seront cette fois du même côté, reste à savoir qui s'opposera à eux. Pour le moment, la bande-annonce ne dévoile pas trop d'éléments mais elle met l'accent sur l'action. Le réalisateur Christian Gudegast (déjà présent sur le premier film) devrait proposer des passages très musclés. Comme cette scène dans un tunnel où Gerard Butler tire à la mitraillette pendant qu'O'Shea Jackson Jr conduit. Voilà qui promet pour ce Criminal Squad 2, qui sera à découvrir en salles le 22 janvier 2025.