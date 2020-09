Gerard Butler et Frank Grillo dans Copshop, le nouveau film de Joe Carnahan

"Copshop", le prochain film d'action de Joe Carnahan ("Le Territoire des loups") étoffe son casting avec l'arrivée de Gerard Butler et Frank Grillo. Ça promet !

Copshop : le plan à 3

Copshop est un long-métrage d'action en production écrit par Joe Carnahan qui s'occupera également de la mise en scène. L'histoire se déroule dans le commissariat d'une petite ville américaine. Un escroc qui n'a plus d'autre endroit pour se réfugier y est retenu prisonnier et à l'abri dans une cellule. Un tueur à gage est pourtant engagé pour le retrouver et le tuer. Le poste de police va alors se transformer en champs de bataille, sous les yeux d'une jeune recrue qui ne demandait pas autant d'action pour fêter son arrivée.

Selon nos confrères de Deadline, Gerard Butler aurait signé pour jouer le tueur, alors que Frank Grillo sera sa cible. Le casting est en cours pour trouver qui incarnera la policière. Le scénario original est écrit par Kurt McLeod sur une histoire co-imaginée avec Mark Williams. Carnahan est l'auteur du script final. La production sera lancée en octobre, avec un tournage prévu en Georgie et au Nouveau Mexique.

Partenaires particuliers

Joe Carnahan et Frank Grillo ont en effet une relation particulière puisqu'ils ont monté ensemble il y a un peu plus de 5 ans une société de production du nom de WarParty Films. Dans un communiqué, les deux hommes se sont montrés plus qu’enthousiastes à l'idée d'accueillir une star du box-office comme Gerard Butler dans une de leurs productions. Jusque-là, les long-métrages produits étaient surtout des films d'action aux moyens limités mais à la réalisation soignée. Certains étaient des véhicules qui permettaient de donner le premier rôle à Grillo, comme Point Blank avec Anthony Mackie ou Wheelman. Les deux films sont sortis sur Netflix.

Leur prochaine production à sortir est Boss Level, avec Mel Gibson, Annabelle Wallis, Naomi Watts, Michelle Yeoh et, bien sûr, Frank Grillo. Un film que Joe Carnahan a également écrit et réalisé. Hors de ses propres productions, le réalisateur est connu pour Mise à Prix, Narc, L'agence tous risques et Le Territoire des loups. Il était également au scénario du récent Bad boys for life avec Will Smith et Martin Lawrence.

Copshop sortira probablement en 2021.