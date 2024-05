Gérard Depardieu de retour dans un film à 100 millions d'euros ?

Accusé de nombreuses agressions sexuelles et mis en examen, Gérard Depardieu va-t-il reprendre le chemin des plateaux de tournage ? Un communiqué de presse relayé lundi 20 mai par The Sun indiquait que l'acteur serait au casting d'une grosse production prochainement en tournage. Avant que son agent ne démente l'information.

Gérard Depardieu annoncé au casting d'un film autrichien

Cette étrange information n'a pas tardé à faire parler d'elle. Lundi 20 mai 2024, le quotidien anglais The Sun relayait un communiqué de presse de PR Newswire informant que l'acteur Gérard Depardieu, monstre sacré du cinéma français sous le coup de plusieurs accusations sexuelles et actuellement mis en examen, prendrait part au film Travel Agents (Agents de voyage en VF).

Ce film Travel Agents serait co-produit par le musicien et entrepreneur autrichien Juergen Pichler, connu sous le nom de "Trickster", et serait un thriller d'action-aventure. Le scénario serait inspiré de faits réels de la vie de "Trickster", qui par ailleurs tiendrait un rôle dans le film. Le producteur autrichien Norbert Blecha serait lui aussi associé au film. Dans le communiqué de PR Newswire est écrit qu'un "grand réalisateur est à annoncer" et que la production disposerait d'un budget de 100 millions d'euros.

Juergen Pichler a lui-même relayé sur son compte Instagram l'information :

Le thriller "Travel Agents" vous invite en République dominicaine, à Istanbul, à Londres, aux Bahamas et à Vienne.

Lorsque les affaires et la corruption s'entrechoquent, un agent privé apparemment sans histoires est le seul à pouvoir rendre la justice, puisque les forces de l'ordre ont échoué.Le film mettra en vedette Gérard Depardieu, Juergen Pichler, Alexandra Pekarkova, Monika Jakisic, Oliver Hoadley et bien d'autres encore.

Avec une histoire incroyable centrée sur un magnat des affaires turc corrompu, s'étendant aux mondes du crime, de la drogue, de l'argent et même d'une Haute Cour britannique corrompue, "Travel Agents" est une aventure à couper le souffle. Avec rien à perdre et tout à gagner, la survie est la seule option. Le scénario étant basé sur des événements réels, seul Juergen Pichler - alias Trickster - sait aujourd'hui comment l'histoire se termine vraiment.

L'agent de Gérard Depardieu dément fermement

Dans le communiqué publié par PR Newswire, il est ainsi même rapporté des propos qu'aurait tenus Gérard Depardieu à propos de ce projet.

Ce projet arrive à un bon moment, j'ai hâte de me remettre au travail. J'ai été choisi pour incarner un personnage formidable dans "Agents de voyage" et j'ai hâte de lui donner vie.

De son côté et toujours dans le même communiqué, on peut aussi lire Juergen Pichler exprimer son admiration pour l'acteur et évoquer sa situation actuelle.

"Gérard Depardieu est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps et il me fait rire depuis que je suis enfant. (...) Bien sûr, il a récemment fait l'objet de graves accusations. Moi-même et tous les acteurs et l'équipe de « Agents de voyage» défendons l'enpowerment et l'empathie ; en effet, certains ont déjà été victimes de comportements inappropriés au sein de l'industrie, ce que nous condamnons sans réserve. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le projet et pensons qu'il affirmera pleinement son innocence."

Cependant, auprès de BFMTV, l'agent de Gérard Depardieu a ce mardi 21 mai 2024 formellement démenti l'information, assurant que Gérard Depardieu n'était aucunement liée à ce projet. Et à bien regarder le post Instagram de Juergen Pichler, qui mentionne notamment Carla Bruni, Emmanuel Macron, ou encore Carole Bouquet et Victoria Abril, et montre un montage vidéo constitué de visuels et d'effets de banques génériques d'images, il semblerait qu'en effet rien de tout cela ne soit vraiment très sérieux...

Alors, véritable participation de Gérard Depardieu très vite annulée ou plutôt coup de com' d'un goût très douteux de la part du dénommé "Trickster" ?