Ce soir à la TV : Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau à "250 mètres du vide" dans ce film d'action de Patrice Leconte

Pour "Les Spécialistes", Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin ont fait "des choses tout à fait impressionnantes". Le film d'action de Patrice Leconte est diffusé ce soir sur France 5.

Les Spécialistes : un des rares films d'action de Patrice Leconte

Patrice Leconte s'est fait connaître en tant que réalisateur avec une succession de comédies populaires. Ses premiers succès sont parmi les comédies les plus cultes du cinéma français avec Les Bronzés (1978) et Les Bronzés font du ski (1979). C'est donc logiquement que le réalisateur continua dans cette direction avec Viens chez moi, j'habite chez une copine (1981) et Ma femme s'appelle reviens (1982). Avant de changer de genre, il réalisa également Circulez y a rien à voir ! (1983), qu'il regretta avoir fait par la suite, considérant le film comme "la comédie de trop". Patrice Leconte décida alors de s'essayer au cinéma d'action avec Les Spécialistes (1985), porté par Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin.

Les deux acteurs interprètent respectivement Paul et Stéphane, deux hommes en cavale après une évasion musclée lors de leur transfert. Ils trouvent refuge dans une maison isolée qui appartient à Laura, qui accepte de les aider. Et alors qu'ils devraient se faire discrets, ils ne tardent pas à envisager un nouveau coup : un casse audacieux dans un casino de Nice détenu par la mafia.

Les Spécialistes ©Gaumont Distribution

Même si Patrice Leconte n'a pas mis entièrement de côté la comédie avec Les Spécialistes, c'est davantage l'action qu'on retient dans ce film. Notamment avec la première partie qui voit Paul et Stéphane escalader des falaises ou encore plonger dans un torrent pour échapper aux forces de l'ordre. Un passage tourné dans les gorges du Verdon qui nécessita cinq semaines de tournage. Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin ont d'ailleurs effectué une partie de leurs cascades. Pour cela, les deux comédiens se sont préparés avec un entraînement physique intense. Mais le danger était tout de même réel.

Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin sur une falaise de 250 mètres

Comme le racontait Bernard Giraudeau sur le plateau de Champs Elysées, les deux acteurs se sont retrouvés sur une falaise de 250 mètres. Durant trois jours, ils ont alors fait "des choses tout à fait impressionnantes" sur la crête des aigles.

Il y avait avec nous beaucoup de guides de montagne, des spécialistes du Verdon. On s’est retrouvés au bout de la chaîne, comme on le voit dans le film, ça ce n’est pas truqué. Il y a 250 mètres de vide en dessous.

Les Spécialistes ©Gaumont Distribution

De son côté, Gérard Lanvin précisa que les deux acteurs avaient tout de même été doublés pour une scène où il fallait faire un saut de 30 mètres.

Ça m’a arrangé d’être doublé, sincèrement, je dois le reconnaître. Je n’ai pas insisté pour le faire. On nous a doublés parce qu’il y a des gens qui risquent leurs vies pour ça. Il ne faut pas dire qu’on fait les cascades nous-mêmes. C’est faux. On fait des choses physiques, on fait des choses qui nous impressionnent, mais on n’est pas des cascadeurs.

Bien que novice dans le genre de l'action, Patrice Leconte s'en est parfaitement tiré et a obtenu un nouveau succès avec Les Spécialistes. À sa sortie en salles, le film a cumulé plus de 5,3 millions d'entrées. Un carton qui ne donna pas pour autant envie au réalisateur de renouer tout de suite avec ce type de film. Ce n'est qu'en 1998 qu'il s'y essaya à nouveau avec Une chance sur deux.