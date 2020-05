Get Out dispo sur Netflix : comment Eddie Murphy a inspiré le film ?

"Get Out", première réalisation et grand succès de Jordan Peele, est actuellement disponible sur Netflix. L'occasion de le (re)voir, mais aussi de se pencher sur une inspiration très particulière pour le film, jusqu'à son titre !

Le monde danse une valse pandémique effrayante, et avec lui il emporte le cinéma dont les habitudes, les agendas et les horizons sont entièrement bouleversés. Au beau milieu du chaos, les plateformes de streaming en profitent pour se mettre en avant, tout particulièrement Netflix. En plus de ses succès d'audience, la plateforme continue d'acquérir des droits de diffusion tous azimuts, et c'est ainsi que nous pouvons (re)voir Get Out, disponible à partir du 5 mai. À cette occasion, on revient sur l'inspiration de Jordan Peele pour ce grand succès d'épouvante chargé d'une critique sociale acerbe.

Get Out, une référence directe à Eddie Murphy

Eddie Murphy est une légende mondiale de la comédie, sur scène et au cinéma, et il l'est encore plus au sein de la communauté afro-américaine, pour qui il est une inspiration constante. Dans une interview donnée à Entertainment Tonight en 2017, une question avait été posée à Jordan Peele : le film Get Out est-il une référence à un sketch d'Eddie Murphy ?

Oui, complètement ! Eddie Murphy parle de la différence des réactions entre une famille noire et une famille blanche dans une maison hantée. C'est un de ses tout meilleurs sketches, donc oui

Effectivement, dans un passage de son spectacle Delirious en 1983, Eddie Murphy utilise la situation du film d'horreur et construit une opposition de caractères, dont Jordan Peele s'est inspiré et qu'il a adaptée pour Get Out. Cela peut sembler étonnant, mais avant de se mettre avec excellence au cinéma horrifique, Jordan Peele a surtout brillé dans le genre de la comédie à la télévision. Et membre éminent de la communauté afro-américaine d'Hollywood, il a aussi grandi sous le patronage de l'immense Eddie Murphy, et cette inspiration est aussi un hommage et une revendication d'identité. Get Out est un film brillant, et son inspiration l'est tout autant.