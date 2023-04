Ghosted : que vaut la comédie d'action avec Ana de Armas et Chris Evans ?

Après "À couteaux tirés" et "The Gray Man", Ana de Armas et Chris Evans partagent l'affiche de "Ghosted". Une comédie d'action anecdotique et dépassée, que l'alchimie entre les deux acteurs ne parvient pas à sauver.

Ghosted : de la romance à la bagarre

Dès ses premières minutes, Ghosted dévoile la plupart de ses défauts, ainsi que ses rares qualités, rapidement mises de côté. Chris Evans prête ses traits à Cole Turner, un fermier au grand coeur qui a un coup de foudre instantané pour Sadie Rhodes, interprétée par Ana de Armas. Leur attirance est réciproque mais après avoir passé une journée et une nuit idylliques ensemble, leur implication dans cette relation naissante n'est pas la même.

Tandis que Cole inonde Sadie de textos, cette dernière ne lui répond pas. Sur un coup de tête, il décide de lui rendre visite à Londres et se fait kidnapper. À son réveil, Cole découvre que Sadie est l'un des éléments les plus redoutables de la CIA, qui tente d'empêcher la vente d'une arme biologique.

Ghosted ©Apple TV+

Pour tenter de faire oublier la pauvreté visuelle et l'empilement de dialogues mièvres, Ghosted mise sur l'alchimie entre ses deux stars dans ses premières minutes, qui se retrouvent après À couteaux tirés et The Gray Man. Mais dès que la romance laisse place à la bagarre, le long-métrage de Dexter Fletcher (Eddie the Eagle, Rocketman) n'a quasiment plus rien à proposer.

Ana de Armas et Chris Evans perdus dans le néant

Piochant chez Mr. & Mrs. Smith et Night & Day, le film déroule son programme sans rien offrir de nouveau, introduisant un méchant quelconque incarné par le cabotin Adrien Brody. Tout est d'ailleurs absolument quelconque dans Ghosted, à commencer par les décors de scènes d'action vus dans Iron Man et John Wick : Parabellum - pour ne citer que deux oeuvres parmi tant d'autres auxquelles la comédie ressemble, mais en moins bien.

Le spectateur renonce également à trouver la moindre cohérence scénaristique, notamment dans la caractérisation des personnages. Censé être le faire-valoir de Sadie, Cole s'impose progressivement comme un héros d'action capable de décimer des mercenaires aguerris, sans avoir reçu la moindre formation et ayant passé la quasi-totalité de sa vie dans la ferme de ses parents. Ce qui plombe logiquement la tentative cynique de détourner les codes du genre. Quant aux disputes et réconciliations entre les deux personnages, elles surviennent sans prévenir et ruinent le peu de consistance que leur romance parvenait à trouver dans les premières minutes.

Sadie Rhodes (Ana de Armas) - Ghosted ©Apple TV+

En bons fainéants, les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick développent un concept mais l'abandonnent en cours de route pour une intrigue prévisible, saupoudrant le tout d'humour et d'ironie pour faire croire que l'ensemble est cool, alors qu'il est simplement vide. À cela s'ajoute l'incapacité de Dexter Fletcher à donner un semblant d'ampleur à ses scènes d'action, et ce malgré les prouesses physiques d'Ana de Armas, le réalisateur de Rocketman n'étant absolument pas dans son élément. Il peut en tout cas se reposer sur un enchaînement de caméos qui feront davantage parler que le long-métrage en lui-même, complètement anecdotique.

Ghosted est disponible sur Apple TV+.