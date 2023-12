"Le tournage s'est très mal passé" : Gilles Lellouche revient sur une expérience douloureuse

Gilles Lellouche s'est confié dans les colonnes de Premiere sur une expérience de tournage douloureuse qui l'a beaucoup marqué, et qui l'a empêché de revenir derrière la caméra pendant quatorze ans. Le comédien qui vient de terminer le tournage de son troisième film en tant que réalisateur, sera le 6 décembre prochain à l'affiche du survival "Soudain seuls" aux côtés de Mélanie Thierry.

Gilles Lellouche n'a pas vécu un bon moment sur Narco

En 2004, Gilles Lellouche passe pour la première fois derrière la caméra pour le film Narco (qu'il a co écrit et co-réalisé avec Tristan Aurouet). Comme son nom l'indique, cette comédie s'intéresse à l'histoire de Gustave (dit Gus), un personnage doux et rêveur, interprété par Guillaume Canet, qui souffre de narcolepsie. Cette condition médicale l'entraîne dans un monde de rêves éveillés et d'hallucinations, créant un contraste comique avec sa vie quotidienne.

Gus, qui rêve de devenir auteur de bande dessinée, se retrouve malgré lui impliqué dans des aventures rocambolesques. Sa narcolepsie, loin d'être un simple handicap, devient une source d'inspiration pour ses œuvres et le conduit dans des situations à la fois hilarantes et périlleuses. Le film joue sur les frontières entre la réalité et l'imaginaire, offrant des séquences visuelles riches et colorées qui reflètent les rêves et les aspirations de Gus.

Après Narco, Gilles Lellouche mettra quatorze ans avant de réitérer l'expérience de metteur en scène pour Le Grand Bain. Une très longue pause, que le réalisateur et comédien a expliqué à nos confrères de Premiere dans leur numéro du mois de décembre. En effet, dans une interview fleuve, Gilles Lellouche a confié qu'il n'avait pas passé un bon moment sur le tournage de Narco.

Une équipe "pas très sympathique"

Alors qu'il sera le 6 décembre à l'affiche du survival Soudain seuls aux côtés de Mélanie Thierry, Gilles Lellouche est revenu sur l'expérience douloureuse du tournage de Narco, qui l'a conduit à mettre beaucoup de temps à revenir derrière la caméra :

Le tournage s’est très mal passé. J’avais 30 ans, c’était mon premier film, réalisé avec mon pote Tristan Aurouet. J’avais une équipe pas très sympathique, qui n’avait pas beaucoup de compassion ni de patience. Et en plus, j’avais été très déçu par le résultat du film, à mille lieues de ce que j’avais fantasmé (...) Narco a donc causé chez moi un léger trauma.

a confié Gilles Lellouche.

Heureusement, la grande réussite, aussi bien publique que critique, de son film suivant, Le Grand Bain, l'a réconcilié avec la réalisation. Il est actuellement en montage de son film suivant, intitulé L'Amour Ouf, qui s'annonce comme l'un des films les plus attendus de 2024. Porté par François Civil, Adèle Exarchopoulos et Benoît Poelvoorde, nous aurons le plaisir de le découvrir en salles le 16 octobre 2024.