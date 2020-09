GIMS : Netflix dévoile les premières images de son documentaire sur le célèbre rappeur

« GIMS », le documentaire Netflix dévoile ses premières images. La plateforme de streaming va en effet sortir le 17 septembre prochain un documentaire centré sur le célèbre rappeur Maître Gims, dont voici la première bande-annonce.

De Maître Gims à Gims

Gandhi Djuna est un célèbre rappeur né en 1986 en République Démocratique du Congo. Ancien membre du groupe Sexion d'Assaut, il prend rapidement le pseudonyme de Maître Gims. Après avoir fait des débuts remarqués dans le groupe de rap, il se lance en solo en 2013 avec son premier album : Subliminal. C'est un énorme succès avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Depuis, il a sorti deux autres albums : Mon cœur avait raison en 2015 et Ceinture Noire en 2018. Il y a un an et demi, le rappeur décide de changer de nom. Il supprime le Maître pour devenir simplement Gims. Cette année, il a annoncé son nouvel album, qui sera intégralement en rap.

GIMS bientôt sur Netflix

Le 17 septembre prochain, Gims sera sous le feu des projecteurs avec la sortie d'un documentaire à son effigie. Les toutes premières images viennent d'être dévoilées et promettent un film puissant sur le parcours de ce rappeur culte. De son enfance à Kinshasa jusqu'à son concert au Stade de France, GIMS veut retracer la montée fulgurante de cet artiste pas comme les autres. Celui qui a 18 ans de carrière dans le monde de la musique débarque donc sur Netflix à travers ce documentaire éponyme.

Peu d'artistes musicaux, et surtout français, ont eu droit à leur propre documentaire produit par Netflix. Il se place ainsi dans le sillage du récent Look Mom, I can Fly, le film documentaire sur Travis Scott sorti il y a quelque temps sur la plateforme. GIMS abordera notamment les mois qui ont précédé son énorme concert au Stade de France, le 28 septembre 2019. Le long-métrage reviendra également sur la confection de son album Ceinture Noire. Netflix promet en tout cas :

Un véritable voyage intime, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu'à Kinshasa, sa ville natale. GIMS dévoilera l'enregistrement de son album événement Ceinture Noire, ainsi que la préparation de sa tournée monumentale « Le Fuego Tour ».

Des premières images qui rappellent le style étonnant de l'artiste, quelque part entre le chant et le rap. Un premier teaser qui dévoile également la présence de Sting dans le documentaire. Les deux artistes ont effectivement produit un featuring avec le morceau Reste, sorti l'année dernière. Fin 2019, Gims annonçait qu'il mettait en pause sa carrière quelque temps. Mais il n'arrive visiblement pas à décrocher puisqu'il annonce l'arrivée de son album en octobre prochain, et il semblerait que la Sexion d'Assaut soit en passe de se reformer. En attendant, GIMS est à retrouver le 17 septembre prochain sur Netflix. On vous laisse avec le teaser.