Après The Last of Us, Bella Ramsey va jouer l’épouse d’un terroriste

Désormais connue pour son rôle dans "The Last of Us" après avoir déjà été à l’affiche de "Game of Thrones", Bella Ramsey va bientôt interpréter Samantha Lewthwaite dans "Girl Next Door".

Bella Ramsey va incarner Samantha Lewthwaite

Après s’être d’abord fait connaître grâce à son apparition dans Game of Thrones, où elle jouait Lyanna Mormont, Bella Ramsey a obtenu le rôle d’Ellie dans The Last of Us. Aux côtés de Pedro Pascal, elle joue ainsi l’un des rôles principaux dans la série lancée en 2023 et qui a fait forte impression jusqu’à présent. Alors que l’actrice britannique reviendra pour la saison 2, elle vient également de décrocher un autre rôle.

Comme rapporté par Variety, Bella Ramsey va bientôt tenir le rôle principal de Girl Next Door. Elle y incarnera Samantha Lewthwaite. Cette dernière, surnommée "White Widow", est l’une des suspects de terrorisme les plus recherchés en Occident. Elle a été mariée à Germaine Lindsay, qui faisait partie des terroristes responsables des attentats de Londres du 7 juillet 2005. Elle est accusée en 2015 d’avoir causé la mort de plus de 400 personnes.

Bruce Goodison veut remettre en question la version officielle

C’est Bruce Goodison qui a écrit Girl Next Door et qui le réalisera. Or, ce dernier compte remettre en cause la version selon laquelle Samantha Lewthwaite est le cerveau de nombreux attentats. Il a également expliqué qu’il voulait explorer les raisons pour lesquelles cette dernière a été radicalisée :

Je ne croyais tout simplement pas en la version médiatique – Sam était-elle le cerveau terroriste que les médias et la police anti-terrorisme voudraient nous faire croire, ou y a-t-il une autre vérité ? Sa vérité. J’ai écrit un troublant mystère qui nous pousse à nous demander ce que l’on ressentirait si la personne que l’on aime et avec laquelle on partageait notre vie commettait un jour un acte de terreur qui remettait en question tout ce auquel on tient. Sam embarque dans un voyage qui la consume et la transforme. Petit à petit elle devient isolée et radicalisée, et on pourrait penser que cela a été la conséquence du fait que nous l’ayons rejetée.

Le scénariste et réalisateur affirme qu’il a fait de grosses recherches pour préparer son film. Il a notamment eu accès au journal intime de Samantha Lewthaite. Elle a commencé à l'écrire après les attentats du 7 juillet 2005 à Londres. Bruce Goodison a aussi interrogé des membres de la famille de celle qui est surnommée "White Widow". Ainsi que diverses personnes ayant des connaissances sur les attentats de Londres. Comme par exemple les services secrets ou le journaliste de The Sun auquel Samantha Lewthaite a dénoncé les actions de son ex-mari.

Vers une sortie l’année prochaine

Girl Next Door sera donc raconté du point de vue de Samantha Lewthwaite. Selon Variety, le tournage du film devrait débuter en octobre 2024. Si le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, il devrait donc être prêt pour l’année prochaine.