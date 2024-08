"La meilleure chose que j'aie faite" : Ridley Scott est très fier de son Gladiator 2

Ridley Scott sait que "Gladiator 2", suite de son immense péplum sorti en 2000, est très attendu. Et il compte bien ne décevoir personne puisqu'à l'en croire, ce nouveau film est tout simplement "un de ses meilleurs" !

Ridley Scott est en forme

Ridley Scott connaît sa place et son métier. Pas du genre à faire dans la langue de bois, il est aussi performant au moment de promouvoir ses films avec cette idée simple : il sait parfaitement ce qu'il fait et il le fait très bien. Mais s'il est l'un des grands cinéastes de son temps, il sait aussi faire preuve d'inconstance et d'irrégularité. Ses deux dernières réalisations, House of Gucci et Napoléon, peuvent en être un exemple. Cet automne, avec la sortie de Gladiator 2, quel réalisateur sera-t-il ? Celui du génial Gladiator, immense succès de l'année 2000, ou du justement décrié Napoléon ? À l'entendre s'exprimer dans les colonnes du prestigieux magazine Empire, Ridley Scott annonce s'être mis en "god mode".

"La meilleure chose que j'aie faite"

Les suites directes existantes à ses plus grands films ont été jusque-là réalisés par d'autres. Pour Aliens, le retour, c'est James Cameron qui s'en charge en 1986. Denis Villeneuve réalise lui Blade Runner 2049 en 2017. Pour Gladiator, c'est donc lui-même qui s'en charge, développant le destin de Lucius (Paul Mescal). Celui-ci, fils de Lucilla et neveu de Commode va, comme Maximus avant lui, devoir passer par la case violente du Colisée et ses terribles combats de gladiateur pour accomplir sa vengeance et sauver Rome. Interrogé sur ce qu'il pense de Gladiator 2, Ridley Scott a sans surprise répondu :

C'est la meilleure chose que j'aie faite. Enfin, une des meilleures. J'ai fait quelques bons trucs. (rires). C'est de l'action brutale, le calibre maximum.

Comme montré généreusement pat les photographies et les trailers dévoilés, Ridley Scott semble avoir particulièrement soigné ses séquences d'action et de combats. En plus d'animaux sauvages desquels se défaire - et notamment un rhinocéros de combat -, le combat qui opposera Lucius au général Marcus Acacius (Pedro Pascal) se donne déjà comme un grand morceau de cinéma. Dans tous les cas, on verra si les promesses sont remplies le 13 novembre 2024, date de sortie française de Gladiator 2. Et en ce qui concerne Ridley Scott, celui-ci semble déjà très fier du travail effectué.