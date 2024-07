"C'est brutal" : trop musclé, Paul Mescal a fait vivre un enfer à Pedro Pascal sur le tournage de Gladiator 2

Paul Mescal a pris du muscle pour "Gladiator 2", et Pedro Pascal, son adversaire dans le film de Ridley Scott, en a fait les frais durant le tournage.

Gladiator 2 : les premières images officielles

Attendu pour le 20 novembre prochain dans les salles françaises, Gladiator 2 a enfin commencé à se dévoiler. Grâce à Vanity Fair, qui a pu partager une série d'images en exclusivité, on a ainsi pu se faire une première idée de la suite du classique de Ridley Scott. L'occasion surtout de voir les personnages principaux en action, en costumes et notamment dans l'arène. Parmi les personnes présentent sur ces images, on retrouve Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Fred Hechinger et Joseph Quinn.

Si Connie Nielsen reprend ainsi son rôle de Lucilla, Paul Mescal devient son fils Lucius. L'histoire devrait suivre ce dernier, désormais adulte, qui vit dans la région de Numidie, en Afrique du Nord, où il a été envoyé par sa mère. Cette dernière souhaitant le garder hors de portée de l'Empire romain. Mais des événements vont ramener Lucius à Rome en tant que gladiateur, où il se fera de nouveaux ennemis, dont visiblement Pedro Pascal.

En effet, les deux hommes vont s'affronter dans l'arène comme on a pu le voir sur les photos de Vanity Fair. Des images qui en imposent avec des acteurs physiquement au niveau. De quoi rassurer ceux qui avaient du mal à imaginer la révélation de Normal People (2022) dans le rôle d'un gladiateur. Il faut dire que ce dernier s'est bien entraîné dans le but d'être "grand et fort" et de "ressembler à quelqu'un qui peut causer des gros dégâts quand les choses tournent mal", comme il l'expliquait à Vanity Fair. Sauf que lors du tournage, c'est Pedro Pascal qui en a fait les frais.

Pedro Pascal impressionné par Paul Mescal

En effet, toujours dans le média américain, Pedro Pascal a réagi au physique imposant de Paul Mescal, qu'il surnommait sur le plateau "Brick Wall Paul" (Paul le mur de briques). D'après lui, l'affronter dans l'arène devant les caméras de Ridley Scott n'a pas été facile, et aurait même été "brutal".

Il est devenu tellement fort. Je préférerais être jeté d'un immeuble plutôt que de devoir me battre à nouveau contre lui. Se mesurer à quelqu'un d'aussi fort, aussi talentueux et beaucoup plus jeune… C'est brutal.

De son côté, Paul Mescal a précisé qu'il voulait se muscler, mais qu'il lui fallait trouver le bon équilibre pour ne pas risquer de ressembler "plus à un mannequin de sous-vêtements qu'à un guerrier". On retrouve en effet chez lui quelque chose d'imposant comme l'était Russell Crowe dans le premier Gladiator (2000). Cette approche aurait ainsi été bénéfique pour l'acteur, qui en se sentant réellement fort, a eu un comportement différent.

Se sentir fort, dans son corps, provoque un sentiment différent. On se comporte différemment. Cela a un impact psychologique d'une manière qui est utile pour le film.

On attend désormais d'en voir davantage avec une première bande-annonce de Gladiator 2 qui, on l'espère, pourrait arriver bientôt.