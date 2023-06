Gladiator 2 : Paul Mescal s'entraîne intensément dans une vidéo

Actuellement en tournage, le péplum "Gladiator 2" fait l'objet de toutes les attentions. Et comme le montre une vidéo, l'acteur Paul Mescal, titulaire du rôle principal, s'entraîne intensément pour les combats qui l'attendent.

Gladiator 2 est en production

Attendu dans les salles françaises pour le 20 novembre 2024, Gladiator 2 de Ridley Scott s'annonce comme un très gros morceau de cinéma. Et il faudra bien ça pour faire suite au grand succès critique et commercial Gladiator, péplum sorti en 2000 qui avait accumulé les récompenses et gagné instantanément son statut de film culte. Avec Ridley Scott aux commandes et le retour d'une partie du casting du premier film, en l'occurence Connie Nielsen dans son rôle de Lucilla, Djimon Hounsou dans celui de Juba et Derek Jacobi qui reprend son personnage, le sénateur Gracchus. Une rassurante continuité de forme et d'esprit semble ainsi assurée. Et à ceux-là viennent se joindre des acteurs talentueux, entre valeurs sûres et jeunes premiers.

Juba (Djimon Hounsou) - Gladiator ©United International Pictures

En effet, Denzel Washington est de la partie, ainsi que Pedro Pascal. Concernant la jeune génération, la révélation d'Aftersun Paul Mescal tient le premier rôle de Gladiator 2, Lucius, fils de Lucilla. Il fera face au duo d'empereurs, les frères Geta et Caracalla, respectivement incarnés par Fred Hechinger et Joseph Quinn.

Paul Mescal se prépare aux combats

Les spectateurs doivent se préparer à se plonger dans des intrigues impériales dans Gladiator 2, où les alliances et trahisons en vue de contrôler la destinée de Rome devraient être légion. Sans oublier, évidemment, des combats de gladiateurs, au Colisée ou ailleurs. Et c'est sûrement à cette fin que Paul Mescal s'entraîne actuellement et prend de la masse musculaire, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux. L'acteur irlandais, dont on a déjà pu constater les solides qualités physiques dans le récent Carmen de Benjamin Millepied s'annonce ainsi comme un combattant qu'il faudra prendre au sérieux...