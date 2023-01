Gladiator 2 : Ridley Scott a trouvé son acteur principal pour la suite de son péplum

Presque 25 ans après la sortie du monumental "Gladiator" au cinéma, sa suite prend sérieusement forme. Après son film "Napoleon", Ridley Scott retournera donc à la Rome antique, et il semblerait qu'il ait enfin trouvé un digne successeur à Russell Crowe !

Gladiator 2 avance

Il ne compte pas partir prochainement à la retraite. À plus de 85 ans, Ridley Scott va bien donner une suite à son grand péplum, Gladiator ! Actuellement en post-production de son film Napoleon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre et Vanessa Kirby dans celui de l'impératrice Joséphine, son projet suivant devrait donc être la production de ce nouveau récit dans le sable, le sang et la sueur des arènes de la Rome antique.

Maximus (Ridley Scott) - Gladiator ©Universal Pictures

Pour l'écriture de son intrigue, c'est Ridley Scott lui-même et David Scarpa (Tout l'argent du monde) qui sont à la tâche. Gladiator 2 sera la suite de Gladiator et se concentrera sur le destin de Lucius (Spencer Treat Clark), fils de Lucilla (Connie Nielsen), neveu de Commode (Joaquin Phoenix) et petit-fils de Marc Aurèle (Richard Harris), plusieurs dizaines d'années après la mort de Maximus (Russell Crowe). Et pour incarner Lucius à l'âge adulte, il semblerait bien que Ridley Scott ait trouvé son acteur !

Paul Mescal à la suite de Russell Crowe

C'est en effet l'acteur irlandais Paul Mescal qui se trouve sur le point d'obtenir le rôle, au terme d'un casting où il aurait ainsi pris le dessus notamment sur Austin Butler et Miles Teller. Âgé de 26 ans, Paul Mescal s'est d'abord révélé en 2020 dans la série Normal People. Son rôle dans celle-ci lui a valu un BAFTA et d'autres récompenses, avant un début sur grand écran très remarqué dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal en 2021. 2022 est déjà la confirmation avec son rôle de père dans Aftersun de Charlotte Wells.

The Lost Daughter ©Netflix

Faire honneur à l'héritage du film de 2000 et de son acteur principal Russell Crowe s'annonce comme une tâche ardue, tant la réputation du film est écrasante. Mais avec Ridley Scott à l'écriture, la production et à n'en pas douter la réalisation, l'espoir est solide. Paul Mescal a lui déjà prouvé son talent, et pourrait bien incarner un nouveau "Gladiator" charismatique. Il va cependant falloir se montrer patient, la pré-production venant seulement de débuter.