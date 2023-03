Gladiator 2 : Ridley Scott a trouvé son empereur

Un acteur irlandais en pleine ascension est tout proche de rejoindre le casting de "Gladiator 2" de Ridley Scott, dans le rôle de l'empereur Geta. Et ce casting donne a priori de sérieux éléments sur l'intrigue de cette suite au grand succès de l'année 2000...

Un nouvel arrivant au casting de Gladiator 2

La suite du grand succès Gladiator, l'inoubliable péplum de Ridley Scott sorti en 2000 et couronné de cinq Oscars dont celui du Meilleur film et celui du Meilleur acteur pour Russell Crowe, est actuellement en pré-production et un casting flamboyant est en train de se constituer. On sait déjà que Paul Mescal, acteur irlandais en pleine ascension après le succès d'Aftersun de Charlotte Wells, incarnera le rôle principal de ce Gladiator 2, qui n'est autre que celui de Lucius, fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu de Commode (Joaquin Phoenix). Celui-ci était interprété par Spencer Treat Clark dans Gladiator.

On apprend maintenant, via The Hollywood Reporter, qu'un autre jeune acteur irlandais est sur le point de conclure les négociations pour le rôle de l'empereur Geta. Il s'agit de Barry Keoghan, qui sort d'une année 2022 prolifique avec son caméo dans la peau du Joker dans The Batman et, surtout, avec sa bouleversante performance dans The Banshees of Inisherin.

Dominic (Barry Keoghan) - The Banshees of Inisherin ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Barry Keoghan, actif sur les écrans depuis 2011, s'est révélé au plus haut niveau en 2017 avec Dunkerque et Mise à mort du cerf sacré. Face à Paul Mescal, retrouver son compatriote Barry Keoghan est ainsi la promesse d'assister à de très belles interprétations. Mais "face" à Paul Mescal, c'est sans doute inexact. En effet, l'histoire de l'empereur Geta suggère que celui-ci ne sera pas l'antagoniste de ce film. Empereur, oui, mais pas à la manière de Commode...

Une guerre fratricide en vue

Paul Mescal incarnera Lucius adulte dans Gladiator 2, admiratif de la personnalité et du parcours du regretté Maximus, et Barry Keoghan devrait donc incarner l'empereur Geta, qui a régné sur l'Empire romain de février à décembre 211 après JC. Il était le fils de l'empereur Septime Sévère, et a co-exercé le pouvoir avec son frère Caracalla. De ces deux co-empereurs, Geta est décrit comme le plus sensible, le plus cultivé, intéressé par les arts et les choses de l'esprit. Son frère Caracalla est lui décrit par les historiens comme irascible, passionné par la guerre, cruel... Les deux frères, radicalement opposés, se sont toujours haïs. Au point qu'en décembre 2011, Caracalla fait assassiner son frère, dans les bras de leur mère, pour exercer seul le pouvoir.

La mort de Geta - Jacques Augustin Pajou

Gladiator 2 devrait donc raconter cette période de l'Empire, la courte année de pouvoir de Geta, durant laquelle Lucius (mort en bas âge dans la réalité mais bien vivant dans les films Gladiator) aurait une petite trentaine d'années. Et Lucius pourrait donc bien avoir à choisir son camp entre Geta et Caracalla, qui cherchent chacun à éliminer l'autre...

À partir de là, d'autres questions se posent, notamment sur ce point de casting : qui pour incarner Caracalla ? Et concernant le scénario de Gladiator 2, Ridley Scott ayant pris avec les scénaristes John Logan et William Nicholson des libertés historiques sur le scénario de Gladiator, en prendra-t-il aussi avec David Scarpa pour sa suite, en faisant mourir le "mauvais frère" ? Réponse définitive sur les écrans le 20 novembre 2024.