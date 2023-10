Gladiator 2 : Ridley Scott confirme la théorie la plus folle sur le film

Dans une récente interview, le cinéaste britannique Ridley Scott a parlé de "Gladiator 2" et levé le voile sur l'identité de Lucius, personnage principal de la suite de son film culte "Gladiator".

Gladiator 2, la suite du film culte de Ridley Scott se précise

À 85 ans passés, Ridley Scott enchaîne les tournages avec la fougue de la jeunesse. Après avoir sorti en 2021 Le Dernier Duel et House of Gucci, il présentera le 22 novembre son Napoleon, grand film historique sur le premier empereur des français avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et la sortie de Gladiator 2 est prévue un an plus tard jour pour jour, le 22 novembre 2024. Cette suite, longtemps considérée comme impossible, étant donné la colossale difficulté d'écrire une suite à son formidable péplum Gladiator sorti en 2000, est devenue une réalité et ce qu'on en sait met l'eau à la bouche.

Gladiator ©United International Pictures

Paul Mescal (Normal People, Aftersun) dans le rôle principal - celui de Lucius, fils de Lucilla -, Connie Nielsen, Djimon Hounsou et Derek Jacobi qui reprennent leurs rôles, Pedro Pascal et Denzel Washington eux aussi au casting... L'histoire sera celle de Lucius, vingt ans après les événements du premier film. Devenu adulte, celui-ci va a priori se trouver plongé dans une Rome corrompue où se déroule une guerre fratricide entre les deux co-empereurs Geta et Caracalla, incarnés respectivement par Fred Hechinger et Joseph Quinn. Mais qui est Lucius ? Ou plutôt, qui est-il vraiment ?

Lucius, fils de Maximus ?

Après la sortie de Gladiator en 2000 et son immense succès, il a été immédiatement question d'y donner suite. Mais avec le protagoniste Maximus mort (Russell Crowe), l'antagoniste Commode mort lui aussi (Joaquin Phoenix), il était difficile de trouver une continuité. Il y a longtemps eu l'idée d'investir le genre fantastique, en ressuscitant le personnage de Maximus dans un film qui l'aurait vu devenir un envoyé des dieux romains pour lutter contre l'apparition du christianisme, avec à l'écriture de ce scénario Nick Cave. Autre idée qui a toujours été vivante, et plus réaliste, celle de se concentrer sur le personnage de Lucius, et créer une intrigue autour de sa réelle filiation. Sous-entendu : Lucius ne serait pas le fils de Lucilla et de son ancien époux Lucius Verus, frère adoptif et co-empereur de Marc Aurèle, mais le fils de Lucilla et de Maximus.

Gladiator ©United International Pictures

Dans Gladiator, trois moments peuvent être vus comme une possible ébauche de cette histoire de filiation. Au début du film, quand Lucilla et Maximus se parlent devant la tente de Marc Aurèle, puis plus tard, lorsque Lucilla rend visite à Maximus alors qu'il est emprisonné. Ces deux moments suggèrent que Lucilla et Maximus ont été très proches dans le passé. Troisième moment, quand le jeune Lucius passe devant les gladiateurs et parle un court instant avec Maximus (vidéo ci-dessous).

"Ce survivant est le fils de l'union de Lucilla et Maximus"

Maximus ne sait d'abord pas qui est l'enfant à qui il parle, il ne comprend qu'au dernier moment qu'il est le fils de Lucilla et neveu de Commode. À ce moment, son regard se fait alerte et il se recule dans l'ombre. Craint-il d'être reconnu par Commode, qui le croit à ce moment mort ? Vraisemblablement. Mais avec ce que vient de déclarer Ridley Scott, on peut rétrospectivement revoir cette scène et se dire que Maximus vient alors de rencontrer pour la première fois son fils illégitime.

En effet, dans une récente interview accordée à Total Film, Ridley Scott a évoqué Gladiator 2 et, entre des détails sur ses choix de casting, il a parlé du scénario. Ce faisant, expliquant pourquoi l'élaboration de cette nouvelle histoire avait mis autant de temps, il a confirmé que Lucius était bien, dans Gladiator 2, le fils de Maximus et Lucilla.

Pourquoi le faire maintenant ? Jusque-là nous n'avions pas de scénario. En réalité, on a essayé il y a quatre ans, j'avais choisi un très bon scénariste (David Scarpa, ndlr) et il n'arrivait pas à s'en sortir. Il luttait. Il était terriblement frustré de ne pas y arriver. C'est un ami. Je lui demandais : "Tu n'y arrives pas ?", il répondait : "Non." Ça a pris dix mois. Et c'est donc passé à la trappe. Puis on s'est recentrés, à nouveau, et on est revenus à une idée évidente, en se disant "et pourquoi pas" ? Il y a un survivant. Ce survivant est le fils de l'union entre Lucilla et Maximus.

Même si l'idée que Lucius soit en réalité le fils de Maximus a donc toujours été évoquée, c'est la première fois que Ridley Scott confirme que c'est bien la réalité et que ce sera un des points principaux de l'intrigue de Gladiator 2.