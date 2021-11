Gladiator 2 : Ridley Scott fait l'éloge du scénario

Une suite de « Gladiator » est en développement depuis plusieurs années maintenant. Tandis que Ridley Scott pourra débuter la production très prochainement, il vient de faire l'éloge du scénario de ce « Gladiator 2 ».

Gladiator : un chef d’œuvre du septième art

En 2000, Ridley Scott emploie le comédien Russell Crowe dans tout simplement l'un de ses meilleurs rôles. En effet, ce dernier incarne Maximus dans l'inoubliable Gladiator. Le long-métrage est un immense succès, auprès de la presse comme des spectateurs. Sur ses 12 nominations aux Oscars, le long-métrage en remporte 5 dont les statuettes de Meilleur film et du Meilleurs acteur pour Russell Crowe. Au box-office, Gladiator rapporte plus de 465 millions de dollars de recettes. Vingts ans après le succès de cet immense classique du septième art, Ridley Scott a décidé de se lancer dans la production d'une suite.

Maximus (Russell Crowe) - Gladiator ©Universal Pictures

À l'heure actuelle on ne sait pas grand chose sur la suite de Gladiator. La production du projet, déjà lente de base, a été retardée par la pandémie de la COVID-19. On sait cependant que cette suite est écrite par le scénariste Peter Craig et sera réalisé par Ridley Scott lui-même. Quant au retour de Russell Crowe, il demeure encore incertain.

Un script incroyable selon le cinéaste

Gladiator 2 devrait apparemment se concentrer sur l'histoire de Lucius, le fils de Lucilla, qui sera très influencé par le parcours de Maximus. Lors d'une récente interview avec Deadline, Ridley Scott est revenu sur le premier film :

J'adore faire des films d'époque. Je pense qu'avec le premier Gladiator, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Je n'aime pas critiquer, mais je n'étais pas spécialement fan des épopées romaines hollywoodiennes qui ont été produites auparavant. Elles semblaient toutes assez artificielles. Et avec cette influence, le tout premier script de Gladiator n'était pas bon.

Gladiator ©Universal Pictures

Le cinéaste a ensuite expliqué les raisons qui l'ont poussées à revenir à la mise en scène d'un deuxième Gladiator. Il a notamment précisé qu'une image, celle d'un ancien gladiateur romain sur le point de mourir à l'intérieur du Colisée, l'a poussée à revenir. Il s'agit d'une illustration intitulée For those about to die de Gérôme. Cette image du Colisée et les différents gladiateurs présents lui ont donné envie de reprendre la saga. Il a également confirmé que le scénario de cette suite est maintenant terminé :

J'y suis allé, et j'ai dit que je le ferais. On m'a proposé de lire le script et j'ai dit non. Nous sommes partis comme ça et nous avons commencé à développer le nouveau scénario. Maintenant il est terminé. Nous avons une bonne empreinte, un bon endroit logique où aller. Vous ne pouvez pas simplement faire un autre film de type Gladiator. Vous devez continuer l'histoire !

Ridley Scott a ensuite confirmé qu'il avait aidé Peter Craig pour réécrire le scénario, et pour se préparer au tournage. Apparemment, le cinéaste devrait logiquement s'occuper de Gladiator 2 lorsqu'il aura terminé le tournage de Napoléon avec Joaquin Phoenix. En attendant, House of Gucci, son prochain film, est attendu le 24 novembre dans les salles obscures :