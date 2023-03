Gladiator 2 : Russell Crowe s'exprime sur son absence et se dit "jaloux"

Alors que "Gladiator 2" est en pré-production, Russell Crowe, l'interprète du légendaire Maximus s'est exprimé sur la suite de "Gladiator". Il a admis une certaine nostalgie et un peu de "jalousie" envers ceux qui participent au nouveau film.

Russell Crowe évoque son impossible retour

Titulaire du rôle légendaire de Maximus Decimus Meridius dans le péplum de Ridley Scott Gladiator, performance qui lui a valu l'Oscar du Meilleur acteur en 2001, Russell Crowe s'est exprimé sur Gladiator 2, actuellement en pré-production. Les événements de cette suite prendront place plus de vingt ans après ceux de Gladiator. Et comme Maximus, après avoir vengé sa femme et son fils en tuant Commode (Joaquin Phoenix) au Colisée, meurt de ses blessures, il ne sera a priori pas de la partie.

Mais dans une interview accordée à la radio irlandaise RTE Radio One, l'acteur néo-zélandais n'a cependant pas entièrement exclu un retour, même s'il sait très bien que cette histoire se fera sans lui :

Je suis certain qu'à un moment ils voudront me demander quelque chose, mais cela fait un bout de temps que je n'ai pas eu de nouvelles. C'est une extension de l'histoire, mais longtemps après la mort de Maximus, donc ça ne m'implique pas du tout.

Si Maximus devait réapparaître dans ce Gladiator 2, ce serait soit via un flashback, soit au sein d'un rêve de Lucius, personnage principal de cette suite qui a gardé un souvenir fort de Maximus. Dans les deux cas, cela impliquerait un rajeunissement de l'acteur, où l'utilisation d'images du premier film qui n'auraient pas été conservées au montage final. Une situation suffisamment complexe pour que l'idée d'un retour de l'acteur dans son rôle iconique fasse long feu...

"Je suis légèrement jaloux de ceux qui vont avoir cette expérience"

Russell Crowe a développé ses propos sur Gladiator avec une touchante nostalgie. En effet, il assure qu'il ne veut pas trop s'y attarder, parce que ça le "ramène à une époque où il était significativement plus jeune". Mais d'un autre côté, il déclare en garder aujourd'hui un souvenir immaculé, y repensant avec délice.

Avec le recul, je me dis que j'ai adoré chaque minute, ce qui n'était pas le cas à l'époque. J'aime être sur un tournage de film historique. Enfiler ces costumes, être dans ces situations, ça m'attire beaucoup. Je suis légèrement jaloux de ceux qui vont avoir cette expérience, que j'ai eue autrefois.

Gladiator ©United International Pictures

Donnée sans acrimonie ni arrière-pensée, cette "jalousie" concerne en premier lieu Paul Mescal, qui incarne dans Gladiator 2 Lucius, fils de Lucilla (Connie Nielsen), la soeur de Commode. Il apparaissait dans Gladiator sous les traits de Spencer Treat Clark. Au sujet de l'acteur irlandais, qui a pris la lumière avec sa performance dans Aftersun, Russell Crowe a en effet eu des mots sympathiques.