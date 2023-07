Gladiator 2 : Russell Crowe n'en peut plus de cette question

Il y a 23 ans, Russell Crowe connaissait la gloire et le succès grâce à son rôle de Maximus dans Gladiator. Le film réalisé par Ridley Scott avait cartonné dans le monde en rapportant plus de 460 millions de dollars de recettes.

Gladiator s’est rapidement inscrit comme un film culte, remportant pas moins de 5 Oscars dont la prestigieuse statuette de Meilleur film. Russell Crowe s’est imposé comme l’un des comédiens les plus importants d’Hollywood, empochant par la même occasion le trophée de Meilleur acteur.

Deux décennies plus tard, Ridley Scott fait son retour dans la Rome antique avec une suite qui n’est pas au goût de tous les fans. Cette fois-ci, sans Russell Crowe, dont le personnage meurt à la fin du premier film. Un détail qui n'empêche pas les journalistes de l'interroger sur sa présence dans Gladiator 2.

Malgré l’issue tragique de Maximus, Russell Crowe continue d’être assailli d’une sempiternelle question : reviendra-t-il dans Gladiator 2 ? Une question qui a le don d’énerver le principal intéressé, comme il l’a confié au Karlovy Vary Film Festival (via Screen Daily) :

Ils devraient me payer p*****, pour le nombre de questions auxquelles j'ai dû répondre à propos d'un p***** de film dans lequel je ne suis même pas. Cela n'a rien à voir avec moi ; dans ce monde, je suis mort, six pieds sous terre, et c'est tout.