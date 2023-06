Gladiator 2 : une explosion sur le tournage fait plusieurs blessés

Alors que le tournage de "Gladiator 2" a débuté il y a peu au Maroc, un incident aurait fait plusieurs blessés. La vie des personnes touchées ne serait pas en danger.

Ridley Scott déjà sur Gladiator 2

Ridley Scott est un réalisateur qui ne perd pas de temps. Alors que son film Napoléon n'est pas encore sorti (prévu pour le 22 novembre dans les salles) et n'a même pas encore de bande-annonce, le cinéaste est déjà tourné sur un autre gros projet. Avec Gladiator 2, Ridley Scott va donner suite à Gladiator (2000), alors porté par Russell Crowe. Logiquement, pas de Maximus dans ce prochain film, mais le retour de Lucius. Si Spencer Treat Clark incarnait le personnage dans le premier film, ce serait cette fois Paul Mescal qui jouera le garçon désormais adulte.

Spencer Treat Clark - Gladiator ©United International Pictures

Peu d'informations ont filtré sur le projet jusqu'à présent. On sait néanmoins que Gladiator 2 aura encore un très beau casting. En plus de Paul Mescal, Connie Nielsen et Djimon Hounsou seront de retour. Denzel Washington et Pedro Pascal ont également été annoncés. Tandis que Fred Hechinger et Joseph Quinn joueront respectivement les co-empereurs Geta et Caracalla.

Un accident sur le tournage fait 6 blessés

Le tournage de Gladiator 2 a déjà débuté. Mais il va être mis en pause suite à un accident survenu sur le plateau marocain le 7 juin. Via un communiqué de Paramount Pictures, Variety annonce en effet que le tournage d'une séquence d'action ne s'est pas passé comme prévu et a fait plusieurs blessés.

Lors du tournage d'une séquence de cascade prévue sur le plateau de la suite de Gladiator, un accident s'est produit au cours duquel plusieurs membres de l'équipe ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Les équipes de sécurité et les services médicaux sur place ont pu agir rapidement afin que les personnes touchées reçoivent immédiatement les soins nécessaires. Ils sont tous dans un état stable et continuent de recevoir des soins.

Six personnes de l'équipe auraient été blessées, dont quatre seraient encore à l'hôpital. Les raisons de cet incident seraient liées à une explosion mal gérée. D'après les informations du Sun, il se pourrait qu'un tuyau de gaz sur le plateau ait été rompu, provoquant une explosion plus importante que prévue. Un événement qui aurait choqué les personnes présentes sur le plateau. Heureusement, le communiqué précise que la vie des personnes touchées n'est pas en danger.

Gladiator 2 est prévu pour une sortie en salles en novembre 2024. En espérant que la suite du tournage se déroule sans nouvel incident.