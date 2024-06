Gladiator 2 : des images inédites du tournage (avec un indice très important...)

Alors que "Gladiator 2" sera l'événement cinéma de novembre 2024, des images inédites du tournage ont été dévoilées, avec Paul Mescal dans son rôle de Lucius. Et sa tenue est chargée de symboles...

Gladiator 2 : Lucius se montre

Cette année, 24 ans après le monument Gladiator, on pourra découvrir sa suite, Gladiator 2, qui promet d'être un événement. Le tournage a pris fin en janvier 2024, et le film est prévu dans les salles françaises le 13 novembre 2024. Dans l'attente d'une première bande-annonce, qui ne devrait plus trop tarder, on peut aujourd'hui découvrir Paul Mescal, rôle principal de Gladiator 2, dans son personnage. Deux images du tournage ont en effet été dévoilées, avec le jeune acteur irlandais en costume.

Un plastron déjà bien connu...

Gladiator 2 est la suite directe de Gladiator, une grosse vingtaine d'années après les événements qui ont fait la légende de Maximus. Dans ce nouveau film, on suivra Lucius, qui se révèle donc être le fils de Maximus et de Lucilla (Connie Nielsen). Celui-ci, très admiratif du parcours de Maximus, va être au centre de conflits de pouvoir dans une Rome déchirée par l'affrontement fratricide des deux co-empereurs Caracalla (Joseph Quinn) et Geta (Fred Hechinger).

On ne distingue pas beaucoup de choses sur ces deux images, mais un élément particulier saute aux yeux. La plastron qu'arbore Lucius apparaît être le même que celui de Maximus. En effet, on reconnaît le plastron noir décoré de deux chevaux que porte Maximus dans Gladiator, et qu'il présente au jeune Lucius dans le premier film, alors qu'il se prépare à combattre dans l'arène du Colisée. Durant cette première rencontre, Maximus lui explique que les deux chevaux présentés sur son plastron sont Scatto et Argento, ses chevaux qu'on lui a enlevés...

Il apparaît donc que Lucius, dans Gladiator 2, a récupéré le plastron de Maximus. Un symbole pour signifier qu'il est bel et bien l'héritier de Maximus, et qu'il va ainsi poursuivre son combat et porter ses valeurs dans cette suite très attendue...