Gladiator : Russell Crowe détestait cette réplique culte

En 2000 sortait "Gladiator" de Ridley Scott. Le film devenu culte en partie grâce à d'excellents dialogues. Pourtant, l'une des phrases de Maximus les plus connues ne plaisait pas du tout à son interprète Russell Crowe.

Gladiator, l'immense péplum de Ridley Scott

Quand on pense à Ridley Scott, les premiers titres de films qui viennent en tête sont probablement Alien, Blade Runner et bien sûr, Gladiator. Bien que quasiment toute la filmographie du réalisateur soit impressionnante, ces films font partie des œuvres les plus ancrées dans la pop culture. Pour Gladiator, cela s'est traduit par cinq Oscars en 2001, dont ceux de Meilleur film et Meilleur acteur pour Russell Crowe.

D'ailleurs, quand on évoque le comédien, difficile de ne pas l'associer, encore aujourd'hui, à son rôle iconique de Maximus, ce général romain trahi par Commode, le fils de l'empereur Marc Aurèle, qui n'hésite pas à assassiner son père pour prendre sa place. Un personnage terrible parfaitement incarné par Joaquin Phoenix, tandis que Connie Nielsen, Oliver Reed ou encore Djimon Hounsou s'offrent de solides seconds rôles.

Gladiator ©United International Pictures

Tout cela, sous la direction précise de Ridley Scott, a donné naissance à un film mémorable et encore captivant plus de 20 ans après. De quoi donner des idées au réalisateur qui prépare en ce moment une suite de Gladiator.

Mon nom est Maximus Decimus Meridius...

Considéré comme un film culte, Gladiator l'est en grande partie pour ses répliques tranchantes. Celles-ci sont d'ailleurs très bien mises en valeur dans la version française, notamment grâce au doublage de Marc Alfos (la voix de Russell Crowe). C'est aussi grâce à lui qu'on ressort inlassablement ce monologue mémorable : "Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Phoenix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre".

Pourtant, ce passage aurait pu être différent. Plus précisément la dernière partie : j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. En effet, ce morceau ne plaisait pas à Russell Crowe, comme l'explique The Guardian en se référant au nouveau livre de Nicole LaPorte sur le studio DreamWorks (qui a co-produit le film et l'a distribué en Amérique du Nord). Le comédien trouvait cette phrase ridicule et préféra improviser autre chose lors du tournage. Il tenta plusieurs variantes, mais aucune ne fut convaincante. Il dut donc revenir au script et dire cette fameuse phrase à contre cœur. Mais non pas sans témoigner de son désaccord en allant dire à Ridley Scott après la prise :

C'était de la merde. Mais je suis le plus grand acteur au monde et je peux faire en sorte que de la merde rende bien.

Le comédien n'y est donc pas allé par quatre chemins. Mais malgré son égo vraisemblablement assez énorme, il a au moins donné le meilleur de lui-même pour réciter son dialogue. Alors on peut se demander si c'est Russell Crowe qui rend cette phrase aussi puissante, ou si c'est simplement le texte qui colle parfaitement...