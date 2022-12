Glass Onion : avez-vous remarqué ce clin d'oeil à James Bond ?

Après ses adieux à James Bond dans "Mourir peut attendre", Daniel Craig est de retour à l'écran dans les habits du détective Benoit Blanc pour "Glass Onion". La page 007 est tournée, mais le réalisateur Rian Johnson semble bien avoir fait un clin d'oeil au célèbre agent du MI6 dans "Glass Onion"...

Glass Onion, des références en pagaille

Pour Glass Onion, deuxième opus des enquêtes du détective Benoit Blanc (Daniel Craig) après À couteaux tirés, Rian Johnson a vu très grand. À l'exception de l'enquêteur, tout le casting a été renouvelé et aligne des stars comme Kate Hudson, Edward Norton et Dave Bautista, Janelle Monáe ou encore Kathryn Hahn.

Le réalisateur de Star Wars : Les Derniers Jedi a aussi truffé son Glass Onion de caméos prestigieux, que ceux-là apparaissent en chair et en os, comme les regrettés Stephen Sondheim et Angela Lansbury, ou alors via des produits, comme la sauce chili de Jeremy Renner ou le kombutcha de Jared Leto...

Birdie Jay (Kate Hudson) - Glass Onion ©Netflix

Dans les multiples références plus ou moins directes que le film fait, une semble concerner directement Daniel Craig et le grand rôle de sa carrière : James Bond. Benoit Blanc étant en très grande partie une antithèse de l'agent secret, il pourrait être tentant de proposer des clins d'oeil à ce personnage iconique du cinéma. Mais au risque sans doute d'un second degré facile et grossier...

Cependant, Rian Johnson parvient à glisser subtilement dans Glass Onion un gros plan très rapide sur un objet, qui ne peut pas passer inaperçu auprès des fans de 007. (ATTENTION SPOILERS)

Un accessoire iconique de James Bond

Alors que Benoit Blanc vient d'élucider en quelques minutes la murder party élaborée par Miles Bron (Edward Norton), la soirée prend un tour macabre lorsque Duke (Dave Bautista) s'effondre empoisonné. Miles Bron, convaincu qu'on cherche à le tuer, se réfugie alors derrière Benoit Blanc et se rappelle avec effroi qu'il a programmé une coupure de courant à 22h. Pour s'assurer de l'heure, il se saisit alors du poignet du détective, qui arbore une montre Omega Seamaster.

Glass Onion ©Netflix

Accessoire précieux de James Bond dans ses nombreuses aventures, sa montre a varié au fil des décennies, mais deux marques et modèles prestigieux ont sa préférence : la Rolex Submariner et l'Omega Seamaster. Cette dernière est sa montre officielle depuis 1995 et le premier film de Pierce Brosnan GoldenEye, et ses différentes déclinaisons équipent donc Daniel Craig dans tous ses films, de Casino Royale à Mourir peut attendre.

Le modèle visible dans Glass Onion est moins technique et plus élégant que ceux portés par James Bond, ce qui correspond parfaitement au personnage de Benoit Blanc. Un si gros plan sur une Omega Seamaster, alors qu'il n'était pas nécessaire à la compréhension de la séquence dans laquelle il est monté, ne peut ainsi qu'indiquer qu'il s'agit là d'un clin d'oeil en bonne et due forme au personnage avec lequel Daniel Craig est devenu mondialement célèbre.