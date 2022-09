Glass Onion : Daniel Craig de retour en détective dans une première bande-annonce mystérieuse

La bande-annonce de « A couteaux tirés 2 » vient de tomber. Toujours réalisée par Rian Johnson et emmenée par Daniel Craig, cette suite change de nom pour l'occasion et se renomme : « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ».

A couteaux tirés : un certain succès

Après avoir mis en scène Looper et divisé les fans avec Star Wars VIII : Les Derniers Jedi, le cinéaste Rian Johson se tourne alors vers les films d'enquête façon Agatha Christie avec A couteaux tirés. Sorti en 2019, ce thriller porté par Daniel Craig s'est avéré être un agréable divertissement. Le film a reçu des critiques majoritairement positives et a rapporté plus de 311 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 40 millions.

Benoît Blanc (Daniel Craig) - A couteaux tirés ©Lionsgate

Face à ce succès, Netflix a décidé de racheter les droits de la licence pour la modique somme de 450 millions de dollars. La plateforme a dans la foulée annoncé une suite toujours mise en scène par Rian Johnson. Ce nouveau film, attendu le 23 décembre 2022, vient de dévoiler sa première bande-annonce. L'occasion de partager le ton du métrage et de présenter un casting proprement hallucinant.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Renommé Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, le deuxième volet des aventures du détective Benoît Blanc se dévoile enfin. Des premières images qui semblent plus sombres que le premier opus. Une fois de plus, Benoît Blanc va devoir résoudre un épais mystère, cette fois lors de ses vacances en Grèce. La bande-annonce propose un premier regard sur l'ensemble du casting, qui réunit tout de même, en plus de Daniel Craig, une pléiade de comédiens comme Janelle Monae, Dave Bautista, Edward Norton, Kathryn Hahn ou encore Kate Hudson.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ©Netflix

Ce trailer promet également une histoire encore plus complexe que lors du premier film, avec une approche qui rappelle presque un escape game. Les personnages vont en effet devoir affronter des mystères en tout genre, des mécanismes, des pièges, des engrenages. Et même si on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec le récent Mort sur le Nil, on a quand même hâte de se replonger dans les enquêtes de Benoît Blanc. Rendez-vous le 23 décembre prochain !