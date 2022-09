Glass Onion : Netflix met en ligne un extrait diablement alléchant

Alors que la bande-annonce a été dévoilée il y a peu, la promotion de "Glass Onion" s'accélère. En effet, Netflix a partagé un tout premier extrait de la suite d'"À couteaux tirés" pendant son événement Tudum.

Le retour de Benoît Blanc

Après son excellent Looper et Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi qui a fortement divisé les fans, le cinéaste Rian Johnson s'est tourné vers le film d'enquête façon Agatha Christie. En effet, en 2019, il sort À couteaux tirés, un film choral centré sur une investigation du détective Benoît Blanc, incarné par Daniel Craig. Un long-métrage qui réunit une distribution renversante composée notamment d'Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette ou encore le regretté Christopher Plummer. À couteaux tirés reçoit des critiques majoritairement positives et rapporte plus de 311 millions de dollars de recettes mondiales au box-office, pour un budget estimé à 40 millions.

Face à ce succès, Netflix décide de racheter les droits de la licence pour la somme de 450 millions de dollars. La mise en chantier d'un deuxième opus destiné à la plateforme est ensuite très vite annoncée. Ainsi, Rian Johnson est de retour derrière la caméra avec Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés.

Un nouvel extrait pour Glass Onion

Cette suite va évidemment se pencher sur une nouvelle enquête de Benoît Blanc, toujours campé par Daniel Craig. Cette fois, le détective se retrouve sur un bateau, et doit résoudre une drôle d'affaire pendant une croisière entre amis. Avec un ton visiblement plus sombre que le premier volet, Glass Onion est une fois de plus porté par un casting hallucinant réunissant Janelle Monáe, Dave Bautista, Edward Norton, Kathryn Hahn ou encore Kate Hudson.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ©Netflix

À l'occasion de l'événement Tudum, Netflix a dévoilé de nouvelles images de Glass Onion. Après une courte intervention de Rian Johnson qui explique le concept de son nouveau film, l'extrait présente certains personnages, dont ceux de Dave Bautista, Kathryn Hahn et Kate Hudson. Chacun d'entre eux reçoit une mystérieuse invitation qui leur demande de venir à une étrange croisière pendant laquelle ils vont devoir résoudre le meurtre de leur hôte. Une invitation un peu glauque mais qui semble ravir le personnage de Dave Bautista. Le thriller promet donc de mettre en avant une affaire étrange, définitivement taillée pour Benoît Blanc. Pour mener l'enquête à ses côtés, rendez-vous le 23 décembre prochain sur Netflix.