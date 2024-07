Glen Powell star d'un prochain remake d'un film culte des années 90

Selon le producteur Brian Grazer, un remake de "Backdraft" est dans les tuyaux et la star de ce nouveau film sera Glen Powell. Après "Twisters", c'est donc un autre remake d'un film culte confié à l'acteur, actuellement en pleine ascension.

Un remake de Backdraft en préparation

L'information vient d'un producteur légendaire d'Hollywood, producteur du film qui va faire l'objet d'un remake. Donc on peut faire confiance à Brian Grazer, lorsqu'il déclare au micro de CNBC que Glen Powell portera le nouveau film Backdraft. Vous avez bien lu, le film culte de 1991 réalisé par Ron Howard, avec Kurt Russell et William Baldwin dans les rôles principaux, va être réinventé sur grand écran.

Backdraft ©Universal Pictures

On suivait dans Backdraft deux frères pompiers, aux caractères opposés mais contraints de bosser ensemble au moment où de mystérieux incendies criminels mettent la ville de Chicago sous pression. Film catastrophe spectaculaire et thriller policier tendu, Backdraft et son casting royal (Robert De Niro, Donald Sutherland, Scott Glenn et Jennifer Jason Leigh en rôles secondaires) ont rencontré un grand succès commercial et ont été chaleureusement accueilli par la critique. Celle-ci, ravie par les effets visuels et le traitement du feu ainsi que par les performances du casting, n'a eu de réserves que concernant le simplisme du scénario.

Glen Powell porte bien l'uniforme

Glen Powell est avec Timothée Chalamet, aujourd'hui, le seul acteur de sa génération à disposer d'un potentiel de stardom aussi puissant. Avec son sourire ravageur, sa cinégénie évidente, sa blondeur, il a ce côté "star des années 90" qui se fait rare à Hollywood. Une industrie qui peine à trouver des remplaçants aux icônes Tom Cruise et Brad Pitt, qui du haut de leurs 60 ans tiennent encore la dragée haute à la jeune génération.

Après Top Gun : Maverick, le succès surprise de Tout sauf toi et l'excellent Hit Man, la star de Twisters est en passe de devenir un leading man très fiable, à même de porter des blockbusters et rameuter le public dans les cinémas. Il enfilera donc l'uniforme de pompier après celui de pilote de chasse pour ce remake de Backdraft, et il n'y aucun doute sur le fait qu'il y livrera une performance iconique.