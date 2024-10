Glenn Powell a trouvé son ennemi pour le remake de Running Man

Après avoir appris que Glen Powell serait la star de la nouvelle version de "Running Man", on sait désormais à qui l’acteur devrai faire face dans le long-métrage.

Un remake de Running Man est en préparation

Running Man est l’un des nombreux films inspirés d’un livre Stephen King à avoir été produits. Sorti en 1987, le long-métrage se déroule dans un futur dystopique. Aux États-Unis, les activités culturelles sont désormais interdites. Pour empêcher toute révolte, le gouvernement organise des jeux télévisés où les candidats doivent se battre pour survivre. Dans ce contexte, un policier ayant refusé de tirer sur une foule de manifestants est forcé de participer.

Plus de trente-cinq ans après la sortie du film de Paul Michael Glaser, un remake se prépare. Pour le porter, l’un des acteurs les plus sollicités d’Hollywood à l’heure actuelle a été choisi : Glen Powell. Il succèdera ainsi à Arnold Schwarzenegger, qui tenait le rôle principal dans le film original. Et on sait désormais qui fera face à Glen Powell dans la nouvelle version de Running Man.

Josh Brolin en négociations finales pour le rôle du méchant

Selon Deadline, Josh Brolin est en négociations finales pour incarner le principal adversaire de Glenn Powell dans le remake de Running Man. Sauf surprise, il devrait donc bientôt décrocher le rôle. Il jouerait l’homme ayant créé le jeu télévisé auquel le personnage principal doit participer. Dans le film de 1987, c’est Richard Dawson qui tenait ce rôle.

Le casting du remake de Running Man continue donc de s’étoffer. En plus de Glen Powell et donc sans doute bientôt Josh Brolin, Karl Glusman, Katy O’Brian et Daniel Ezra ont été recrutés pour le film. Lee Pace a aussi récemment rejoint la distribution. Il jouera un autre méchant du film. Son rôle sera celui d’un participant du jeu télévisé chargé de traquer le personnage joué par Glen Powell.

Le film a déjà une date de sortie

Le remake de Running Man sera réalisé par Edgar Wright. Comme il en a l’habitude pour les films qu’il dirige, le Britannique s’occupe aussi du scénario de son nouveau projet. Cette fois, il a co-écrit le script avec Michael Bacall. Les deux hommes ont déjà signé ensemble le scénario de Scott Pilgrim.

La nouvelle version de Running Man a déjà une date de sortie. Le long-métrage sera à découvrir au cinéma en France à partir du 19 novembre 2025.