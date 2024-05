Gloria Mundi : que signifie le titre du film de Robert Guédiguian ?

Ce soir, Arte diffuse le film noir "Gloria Mundi" de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride et Anaïs Demoustier. Mais que signifie le titre ? On vous explique tout.

Gloria Mundi : c'est quoi ce film sorti en 2019 ?

Gloria Mundi, réalisé par Robert Guédiguian, est un film dramatique franco-italien sorti en 2019. Le film a été sélectionné pour concourir pour le Lion d'Or à la 76e Mostra de Venise, où Ariane Ascaride, sa comédienne fétiche, a remporté la Coupe Volpi de la meilleure actrice pour son rôle.

L'intrigue suit Daniel, interprété par Gérard Meylan, qui sort de prison après plusieurs années d'incarcération et retourne à Marseille. Il découvre que sa fille Mathilda (Anaïs Demoustier) vient de donner naissance à une petite fille nommée Gloria. Cependant, malgré la joie de cette naissance, la famille doit faire face à des difficultés économiques et des tensions internes. Nicolas (Robinson Stévenin), le compagnon de Mathilda, est un chauffeur indépendant épuisé par son travail, et les autres membres de la famille, dont Sylvie (Ariane Ascaride) et Richard (Jean-Pierre Darroussin), tentent de survivre dans un environnement économique difficile.

Que signifie le titre du film ?

Le titre Gloria Mundi fait référence à l'expression latine "Sic transit gloria mundi" qui signifie "Ainsi passe la gloire du monde", utilisée lors de l'intronisation des papes pour rappeler que la gloire et la richesse sont éphémères. Dans le contexte du film, ce titre prend une signification particulière en soulignant la fragilité des moments de bonheur et de prospérité.

La naissance de la petite Gloria représente un espoir et un moment de joie pour la famille, mais ce bonheur est rapidement terni par les réalités économiques et les luttes quotidiennes. Le réalisateur utilise cette dichotomie pour illustrer la nature transitoire des moments de gloire et pour critiquer les structures sociales et économiques qui exacerbent les inégalités. Le film met en lumière la solidarité familiale et la nécessité de soutenir les nouvelles générations face aux défis du travail précaire et de l'ubérisation. Dans sa note d'intention du film, il précisait :

Pour paraphraser Marx, partout où le néocapitalisme règne, il a foulé aux pieds les relations fraternelles, conviviales et solidaires pour ne laisser subsister d’autre lien entre les hommes que le froid intérêt, le dur argent comptant. Il a noyé tous nos rêves dans les eaux glacées du calcul égoïste. Voilà ce que ce film noir veut signifier à travers l’histoire d’une famille recomposée aussi fragile qu’un château de cartes.