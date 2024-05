Sorti il y a 20 ans, ce thriller psychologique avec Robert De Niro connaît un succès surprise sur Netflix

Passé inaperçu lors de sa sortie au cinéma il y a 20 ans, le thriller psychologique "Godsend : L'Experience interdite" avec Robert De Niro connaît une seconde vie sur Netflix en France, et s'est directement hissé dans le Top 10 des films les plus visionnés de la plateforme.

Godsend a droit à une seconde vie sur Netflix

Sorti au cinéma en 2004, le film Godsend : Expérience interdite mis en scène par Nick Hamm n'avait pas connu un grand succès. Loin de là. En France, le long-métrage, porté par Greg Kinnear, Rebecca Romijn, ou encore Robert De Niro, n'avait attiré que 88 000 spectateurs. Au box-office mondial, le film affiche un total de recettes de 30 millions de dollars (sur un budget estimé à 25 millions).

Mais comme cela arrive souvent avec les plateformes, ce film passé inaperçu il y a 20 ans, connaît une seconde vie grâce à son arrivée récente sur Netflix France. Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le Godsend se trouve actuellement à la sixième place des films les plus visionnés de la plateforme en France.

Entre thriller psychologique et science-fiction

Godsend raconte l'histoire de Paul et Jessie Duncan, un couple endeuillé par la perte tragique de leur fils Adam, décédé dans un accident. Désespérés par leur chagrin, ils sont approchés par le Dr. Richard Wells (Robert De Niro), un médecin controversé spécialisé dans le clonage humain. Il propose au couple une solution radicale : cloner Adam pour leur permettre de retrouver leur fils.

Le couple, dans leur détresse émotionnelle, accepte l'offre et un nouveau Adam est créé. Au début, tout semble parfait. Le jeune garçon est une réplique exacte de leur fils décédé, apportant du réconfort et une seconde chance à la famille. Cependant, des événements étranges commencent à se produire. Adam présente des comportements troublants et développe des souvenirs perturbants qui ne correspondent pas à sa vie actuelle. Il commence à avoir des visions morbides d'une vie antérieure. Ses parents décident alors de mener l'enquête de leur côté, et leur conclusion les ramènent sur la piste du mystérieux Dr. Wells qui a, lui aussi, voulu avoir recours au clonage pour un drame personnel.