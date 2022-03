Godzilla 2 Roi des monstres : le film devait être beaucoup plus long

En 2019, Michael Dougherty met en scène « Godzilla 2 : Roi des monstres », le troisième épisode du MonsterVerse. Si le long-métrage dure déjà plus de deux heures, le cinéaste voulait à l'origine faire un film de 2h45 !

Godzilla 2 : le MonsterVerse s'épaissit

Nous sommes en 2019, et Michael Dougherty est chargé de mettre en scène Godzilla 2 : Roi des monstres. Après le premier opus sorti en 2014 et Kong : Skull Island (2017), ce Godzilla 2 se place donc comme le troisième film du MonsterVerse, et comme le 35ème film Godzilla. Pour rappel, le MonsterVerse est un univers connecté composé pour le moment de quatre longs-métrages, produits par Warner Bros et Legendary, qui prennent place dans le monde de Godzilla et de King Kong.

Godzilla 2 : Roi des monstres ©Warner Bros

Malheureusement, Godzilla 2 : Roi des monstres se présente peut-être comme le pire opus du MonsterVerse. Mal reçu par les critiques, le film est même nommé aux Razzie Awards dans la catégorie Pire suite. Au box-office, l’œuvre a tout de même rapporté plus de 386 millions de dollars de recettes pour un budget de 170 millions.

La Dougherty's cut ?

Décidément, en ce moment, le concept des versions longues est en vogue à Hollywood. En effet, avec le succès de la Zack Snyder's Justice League, il est de plus en plus question des director's cut à Hollywood. De nombreux artistes se battent pour que leur propre vision de leur film voit le jour comme avec le film DC. Godzilla 2 : Roi des monstres ne déroge pas à la règle. En effet, Michael Dougherty a été obligé de couper certains éléments pour que son film soit le plus pertinent. D'une durée de 2h15, il s'agit finalement d'une version courte. Michael Dougherty avait initialement prévu un film de 2h45, comme il l'expliquait à Collider :

Le montage était d'environ 2h40-45 minutes. Je l'ai appelé "Godzilla la mini-série". Il n'y avait pas beaucoup de scènes entières qui ont été retirées. Mais quelques-unes, et elles finiront sur le Blu-ray. Une grande partie du montage a consisté à couper des moments de chaque scène. Nous avions un grand casting, donc il y avait une tendance à donner un moment à chaque personnage et que tout s'additionne. Il y a environ six à huit scènes entières qui ont été coupées. Si nous faisions Godzilla en série, ces scènes seraient géniales. Mais lorsque vous essayez de faire un film de plus de 2 heures, le rythme est une considération très importante. C'était trop chargé. Trop de mise en place. Le premier acte était traînant.

Godzilla 2 : Roi des monstres ©Warner Bros

Pour le moment, il n'est pas question de sortir une director's cut de Godzilla 2 : Roi des monstres. Mais l'idée de produire une série ancrée dans l'univers du MonsterVerse n'est pas stupide. Warner et Legendary se sont d'ailleurs associés avec Apple TV+ pour produire une série limitée et encore tenue secrète, liée au MonsterVerse. Warner prépare également Godzilla vs Kong 2. Le MonsterVerse semble donc avoir encore quelques belles années devant lui.