Godzilla Minus One : un des meilleurs films de 2023 revient au cinéma en France pour une durée limitée

C'était l'une des plus belles surprises ciné de 2023 : Godzilla Minus One va revenir dans les salles françaises pour une durée limitée, du 17 au 31 janvier. Une occasion en or d'aller découvrir ce film qui a fait le buzz partout dans le monde.

Godzilla Minus One : le gros morceau de 2023

C'est le plus gros succès de tous les temps pour un film japonais aux États-Unis, il a rapporté plus de 81 millions de dollars à travers le monde pour un budget d'environ 15 millions, il a 98% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Ce buzz autour de Godzilla Minus One avait conduit le distributeur à sortir le film dans les salles françaises pendant seulement deux jours, les 7 et 8 décembre dernier. Et toutes les séances affichaient complet.

Pour rappel, Minus One se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon est encore traumatisé par les événements d'Hiroshima et Nagasaki. Après une première apparition en 1945, Godzilla fait de nouveau trembler le pays en 1947, et menace de tout détruire sur son passage. Un kamikaze déserteur nommé Koichi, encore traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit son retour comme une manière de racheter sa conduite pendant la guerre, et va tenter de le stopper.

Le film ressort en salles pour quelques jours

Si vous n'avez pas eu la chance de découvrir Minus One au cinéma en décembre dernier, bonne nouvelle ! Le distributeur du film, POM, a décidé d'offrir une seconde vie au film dans les salles françaises, du 17 au 31 janvier. Le fondateur de POM a ainsi déclaré :

Le très grand succès du film à l'échelle mondiale, son accueil critique unanime ainsi que la forte demande exprimée par les fans français ont motivé notre choix d’offrir une seconde sortie à GODZILLA MINUS ONE au cinéma. Nous avons pris cette décision en collaboration avec TOHO pour répondre à la frustration des fans qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour découvrir le film sur grand écran lors de sa première sortie en France.

Si vous souhaitez découvrir (ou redécouvrir) le film, nous ne pouvons que vous conseiller les séances en salles Dolby, pour profiter au maximum de l'incroyable design sonore du long-métrage. Les rugissements de Godzilla n'ont jamais été aussi effrayants.