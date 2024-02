Ce film est l'un des meilleurs de 2023 et même Steven Spielberg le dit

Steven Spielberg ne tarit pas d'éloges sur ce film sorti discrètement en 2023, mais qui a connu un énorme succès au box-office. On parle bien sûr de Godzilla Minus One, qui est devenu le plus gros succès de tous les temps pour un film japonais aux États-Unis, et qui est même nommé aux Oscars.

Godzilla Minus One : le gros morceau ciné de 2023

Si vous êtes friands des films de monstres, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Godzilla Minus One. D'abord sorti au cinéma en France pour deux jours seulement en décembre 2023, il est ensuite revenu sur les écrans pour deux semaines en janvier. Porté par un excellent bouche-à-oreille, les spectateurs se sont pressés pour découvrir ce film japonais mis en scène par Takashi Yamazaki.

Au box-office mondial, le long-métrage a rapporté plus de 100 millions de dollars (pour un budget estimé à 15 millions). Il s'agit du plus gros succès de tous les temps pour un film japonais aux États-Unis (de quoi attendre une potentielle suite).

Pour rappel, Godzilla Minus One nous plonge dans le contexte poignant du Japon de l'après-Seconde Guerre mondiale, une époque marquée par le souvenir vivace des tragédies d'Hiroshima et Nagasaki. Dans cette atmosphère encore empreinte de deuil et de reconstruction, la figure mythique de Godzilla émerge une fois de plus des profondeurs marines, incarnant les peurs et les cicatrices d'une nation.

Le récit se concentre sur le parcours de Koichi, interprété par Ryunosuke Kamiki, un jeune homme marqué par les affres de la guerre et par une rencontre antérieure avec la créature. Ancien kamikaze ayant choisi de fuir son destin, il se trouve confronté à la possibilité d'une rédemption inattendue face à cette force destructrice réapparue. Entre passé douloureux et menace présente, Minus One explore les thèmes de la culpabilité, de la résilience et de la quête de sens dans les ruines d'un monde qui tente de se reconstruire.

Steven Spielberg est fan du film

Après son succès inattendu aux États-Unis, Godzilla : Minus One a été nommé aux Oscars, dans la catégorie "meilleurs effets visuels". L'occasion pour son réalisateur de participer au traditionnel déjeuner des nommés à Los Angeles. Et l'occasion également de croiser un de ses maîtres, Steven Spielberg (nommé quant à lui en tant que producteur pour le film Maestro de Bradley Cooper qui concourt dans la catégorie meilleur film NDLR).

Et le moins que l'on puisse dire c'est que Takashi Yamazaki se rappellera de cette rencontre ! En effet, sur ses réseaux sociaux, le réalisateur de Godzilla Minus One a confié que Steven Spielberg était un grand fan du film, et qu'il l'avait vu trois fois ! Le réalisateur de Jurassic Park, qui s'y connaît en gros lézards, l'a en outre particulièrement félicité pour l'écriture de ses personnages humains. Pour le remercier, Yamazaki lui a offert une figurine de Godzilla.