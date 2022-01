Godzilla : Roland Emmerich a tout essayé pour ne pas réaliser le film

Pour sa première transposition aux États-Unis, le lézard Godzilla n'a pas eu le traitement qu'il méritait. Le long-métrage réalisé par Roland Emmerich a laissé un goût amer aux fans de la bête. Des années après, le metteur en scène avoue qu'il ne voulait pas faire le film.

Godzilla débarque à Hollywood

Rares sont ceux qui évoquent le Godzilla de Roland Emmerich en des termes élogieux. Ou alors ils le font avec une pointe non dissimulée de moquerie. Même les détracteurs de la version plus récente de Gareth Edwards sauront reconnaître qu'elle est largement supérieure à la tentative sortie en 1998. L'intrigue de celle-ci se déroule à New York, quand un étrange phénomène aquatique se produit sur la côte. Les hommes ne tardent pas à découvrir qu'un lézard géant est en liberté.

Ne cherchons même pas à comparer cette adaptation américaine à ce qui s'est fait au Japon chez Tōhō. Le film de Roland Emmerich n'a d'ailleurs pas été un succès commercial, en plus d'être maltraité par la critique. Avec un budget de 130 millions, il en a rapporté que 379 millions à travers le monde. La balance est certes positive mais difficile de percevoir l'entreprise comme une grande réussite.

Godzilla ©TriStar

Roland Emmerich n'avait pas envie de réaliser le film

Dans une récente interview chez The Hollywood Reporter, Roland Emmerich est revenu sur cette expérience en révélant qu'il ne voulait pas réaliser Godzilla. Les producteurs avaient en tête de créer un lézard qui était différent de la version japonaise, en le rendant moins effrayant, plus enrobé.

J'ai dit, "Ok, faisons ça radicalement. Je ne veux pas faire un Godzilla à gros ventre, je veux que ce soit un lézard". Ce qui était supposé leur faire comprendre que je ne voulais pas faire ce film.

Sauf que chez Tōhō, cette revisite a été validée car elle ne marchait pas sur les plates bandes du monstre original. Pour eux, il s'agissait de faire un Godzilla hollywoodien, leur permettant ainsi de continuer avec celui japonais - ce qu'ils ont fait. Cette approbation a joué contre Roland Emmerich, qui était alors engagé sur le projet. À cette époque, il travaillait sur un film catastrophe à propos d'un astéroïde qui menace la Terre. Pas de chance, c'est à ce moment que Michael Bay a réussi à monter son Armageddon !

On peut donc se dire que la catastrophe Godzilla n'est pas à mettre entièrement au crédit de Roland Emmerich. Il précise que les producteurs lui ont proposé un deal "jamais vu", même si on n'en connaît hélas pas les détails. On se doute qu'il devait être assez attrayant pour éviter qu'il quitte le navire.