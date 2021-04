Godzilla vs Kong : Adam Wingard révèle la fin originale

L'affrontement "Godzilla vs Kong" n'a pas eu lieu dans nos salles. Warner a décidé de sortir le film directement en digital chez nous. Le réalisateur Adam Wingard vient de révéler qu'une précédente fin a été envisagée. ATTENTION ! Cet article contient des spoilers sur le film !

Godzilla vs Kong : rencontre au sommet

Ç'aurait pu être l'un des événements de la réouverture des salles. À la place, Godzilla vs Kong se contente d'une carrière au rabais sur le petit écran. Le quatrième film du MonsterVerse met en place la rencontre tant attendue entre les deux titans du titre. Le gorille Kong, gardé en captivité par les hommes, est sollicité pour percer le secret derrière ses origines. De l'autre côté, Godzilla est devenu incontrôlable. Ils ne tardent pas à se rencontrer et vont raviver une ancienne rivalité. Dans leur duel, un troisième membre va apporter son grain de sel : Mechagodzilla. Une création de la firme Apex pour disposer d'une arme capable de lutter contre les titans. Comme attendu, Godzilla et Kong vont être obligés de s'allier pour venir à bout de ce redoutable adversaire. Mais ils ne deviennent pas des amis pour autant.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros.

Une fin légèrement différente (attention SPOILERS !)

À la fin, le lézard géant sort gagnant de leur querelle. Il impose son autorité une dernière fois à son homologue et trace sa route en quittant Tokyo par la mer. Lors d'une séance de questions/réponses sur Reddit, le réalisateur Adam Wingard est revenu sur cette conclusion en expliquant qu'elle devait être un peu différente. Le film devait s'arrêter quand Godzilla retourne nager. Il ne devait pas y avoir la scène d'après dans laquelle Kong est reconduit au coeur de la Terre creuse pour prendre sa place. Cette fin n'aurait pas ponctué comme il se doit la trajectoire du gorille. Le présenter comme un perdant sans ce nouveau départ aurait pu affecter son aura.

Lors d'une précédente interview chez Collider, Adam Wingard avait évoqué une scène post-générique qui avait finalement été utilisée à la fin du film. À cette époque, il ne pouvait pas nous spoiler mais on comprend maintenant de quoi il veut parler. Cette conclusion dans la Terre creuse aurait été cette scène post-générique puis elle a été utilisée autrement pour traiter Kong d'une manière plus juste. Le fait de ne rien mettre après le lancement du générique permet également de ne pas teaser inutilement la suite du MonsterVerse. Au cas où rien ne sort pas la suite, l'univers dispose d'un point final qui se tient.