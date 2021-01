Godzilla vs Kong : ces détails qu'il ne fallait pas louper dans la bande-annonce

La bande-annonce de "Godzilla vs Kong" donne enfin un aperçu conséquent d'un film qui va mettre en scène l'affrontement entre deux monstres mythiques. Retour sur les plans marquants et sur les informations à ne pas manquer dans ce spectaculaire avant-goût.

Et ça fait bim, bam, boum dans le trailer de Godzilla vs Kong

Nous n'avions jusqu'ici qu'un titre à nous mettre sous la dent : Godzilla vs Kong. Une explicite promesse de voir les principaux concernés se livrer à quelques affrontements. Le film doit enfin faire aboutir un univers étendu lancé pour que cette rencontre ait lieu. Warner avait entretenu le suspense sur les éléments du scénario mais la bande-annonce permet enfin de comprendre davantage les tenants et aboutissants.

La réalisation d'Adam Wingard va montrer des Hommes qui s'en remettent à Kong pour arrêter un Godzilla en train de tout ravager. Le lézard géant, plutôt considéré comme une menace lors de son apparition, avait été le dernier rempart pour lutter contre l'émergence d'autres Titans. Sauvant ainsi les humains qui étaient au milieu. Il semblerait que cette fois, la donne soit différente et le gorille géant sera sollicité pour se dresser face à lui.

La sortie du film est prévue le 26 mars aux USA dans les salles et sur HBO Max. En France, nous devrions le découvrir le 17 mars, sous réserve que les salles soient ouvertes. En attendant, retour en détails sur la bande-annonce avec tous les éléments qu'il ne fallait pas manquer.

Une petite fille révélée

Jia (Kaylee Hottle) - Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

L'une des grosses surprises du trailer a été la présentation de Jia (incarnée par l'inconnue Kaylee Hottle), une jeune fille qui a la chance d'avoir une connexion avec Kong. On la voit s'approcher de lui à plusieurs reprises, sans craindre quoi que ce soit. Elle tend même une poupée artisanale à son effigie. Ce petit objet symbolise bien ce qui les rapproche. D'après ce que l'on découvre, elle est une orpheline qui a développée un lien particulier avec la bête géante. Kong aurait compris qu'elle était seule et se serait pris d'affection pour elle. Les Hommes savent qu'ils ont besoin d'elle pour le contrôler et elle va se retrouver au coeur d'un affrontement titanesque. Pour le plaisir des yeux, on se refait ce très beau plan mettant en perspective la taille de l'enfant par rapport au gorille :

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Qu'est-ce que la hache de Kong ?

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

La bande-annonce tease un passé et toute une mythologie au sujet des monstres. On saisit qu'une guerre ancestrale a eu lieu et qu'il ne reste que deux survivants : Godzilla et Kong. Comme le dit Ilene Andrews (Rebecca Hall), "les mythes sont réels" et le film va nous permettre de découvrir le passé que se partagent les Titans. Le gorille n'a pas de pouvoirs si ce n'est sa force et il se dote ici d'une hache. On le voit la brandir dans un premier temps puis elle va être encore utilisée lors des dernières secondes, avec cet impressionnant plan où Kong contre le rayon atomique du lézard. La matière avec laquelle est conçue la hache doit être très particulière pour lui permettre une telle défense. Si aucun détail n'est précisé dans la bande-annonce, il se peut qu'elle soit faite avec un bout de carapace de Godzilla. Ce qui expliquerait pourquoi elle contre le rayon. Des passages dans le passé nous apporteront sûrement des précisions.

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Mechagodzilla teasé ?

Deux indices statuent sur la présence de Mechagodzilla dans le film. La toute première scène de la bande-annonce permet de rapidement apercevoir ce monstre de métal. Il faut évidemment connaître un peu l'univers pour faire le lien. Car le plan en question (ci-dessous), filmé à la hauteur des pauvres humains en panique, joue avec la fumée pour ne pas complètement révéler l'identité du monstre. Mais les lumières rouges qui apparaissent nous permettent de deviner qu'il s'agit de Mechagodzilla.

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Un peu plus tard dans la bande-annonce, un autre plan prévient de sa présence. Regardez l'image qui va suivre en vous concentrant sur l'écran à gauche. Derrière le gros message se cache visiblement une représentation de Mechagodzilla :

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Mechagodzilla est une alternative au monstre original qui a été présentée dans les années 70 avec le film Godzilla vs Mechagodzilla. On l'a revu ensuite plusieurs fois à d'autres occasions, avec des origines différentes. À en juger par le dernier plan que l'on évoque juste au-dessus, il se pourrait qu'il ait été fabriqué par l'armée pour lutter contre Godzilla. Cette théorie pourrait être contredite par le début de la bande-annonce, où Mechagodzilla détruit tout sur son passage et terrorise la population. Son utilisation dans le film reste un mystère à l'heure actuelle mais nous ne serions pas étonnés qu'il soit une création de l'Homme pour entrer dans la guerre des Titans.

Plusieurs ennemis contre Kong ?

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC

Un plan de la bande-annonce montre Kong en train de se mesurer à deux créatures volantes. Ce sont des Nozuki, des serpents volants connus dans l'univers de Godzilla. À en juger par le décor de cette scène en pleine nature, on pense que ce passage provient du passé, pour expliquer la guerre entre les monstres. Si le titre met en avant les deux principaux Titans, nous devrions en voir d'autres au fur et à mesure. Godzilla 2 : Roi des monstres avait été généreux sur ce point et une partie du bestiaire n'a pas encore été explorée.