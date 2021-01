Godzilla vs Kong, Conjuring 3, The Suicide Squad : Warner tease son année 2021 en images

Warner Bros. confirme sa stratégie de sortie au cinéma et sur HBO Max en simultané de ses films de 2021. Une belle année nous attend avec les titres du studio, qui sont la plupart teasés dans une vidéo. Au programme : "Godzilla vs Kong", "Conjuring 3", "Space Jam 2", la première image de "Malignant" et du "The Suicide Squad."