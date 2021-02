Godzilla vs Kong : découvrez les images inédites du film

Une nouvelle bande-annonce de « Godzilla vs Kong » vient de sortir, destinée au marché japonais. Si ces nouvelles images demeurent assez similaires à celles déjà montrées par Warner Bros. il y a quelques jours, elles contiennent néanmoins quelques éléments inédits.

Godzilla vs Kong : le combat des titans

Godzilla vs Kong raconte l’affrontement titanesque entre deux mastodontes : King Kong et Godzilla. Le premier a été rebooté en 2017 par Jordan Vogt-Roberts dans Kong : Skull Island. Un nouveau film qui permet d'introduire une nouvelle représentation du singe géant. Une œuvre qui a divisé les avis mais qui a néanmoins rapporté plus de 566 millions de dollars de recettes. Du côté de Godzilla, le personnage est ramené sur le devant de la scène en 2014 par Gareth Edwards dans le sympathique Godzilla. Avec ses 524 millions de dollars de recettes (pour un budget de 160 millions) la Warner a décidé de lancer son univers étendu de monstres en sortant Godzilla : roi des monstres en 2019 sous la direction de Michael Dougherty. Pour faire suite à ces trois premiers films, la Warner décide de passer la vitesse supérieure en proposant Godzilla vs Kong.

Attendu pour le 24 mars 2021, l'énorme combat entre les deux titans ne cesse de se préciser. Réalisé par Adam Wingard, le Godzilla vs Kong s'est déjà dévoilé à travers une longue bande-annonce. Mais Warner Bros. en montre davantage avec un nouveau teaser (en une d'article), réservé au marché japonais. Une bande-annonce assez similaire à la précédente, mais qui réserve quelques éléments inédits.

Godzilla ne va pas se laisser faire

La première bande-annonce a offert plus de précisions sur l'intrigue. Elle révélait que Godzilla s'en prend aux êtres humains, qui sont obligés d'appeler Kong à la rescousse. Le roi des monstres est clairement positionné comme le méchant de l'histoire, et King Kong comme le sauveur de l'humanité. Les deux protagonistes sont également censés mettre fin à une guerre ancestrale entre leurs deux espèces.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Dans le nouveau teaser japonais de Godzilla vs Kong, les images offrent un nouvel angle sur l’affrontement entre Kong et Godzilla. Dans la première bande-annonce, Kong semblait largement dominer leur combat, ce qui était une source de déception pour les fans du Kaiju. Ce nouveau teaser semble remettre les conteurs à zéro, puisqu'il s'axe davantage sur la puissance du lézard. Un plan montre notamment le gorille prendre une sacrée droite de son adversaire, l'envoyant valdinguer en dehors du navire. Contrairement à la première bande-annonce qui construisait son récit autour de Kong, cette fois, Godzilla semble lui aussi au centre de l'histoire. Et ce dernier ne devrait pas tomber sans combattre. Peut-être que cette scène a été ajoutée dans la bande-annonce japonaise pour favoriser Godzilla auprès de ce public, très attaché au Kaiju. Maintenant, reste à savoir qui va réellement l'emporter. Les paris sont ouverts.