Godzilla vs Kong : Godzilla saccage l'océan dans de nouvelles images

Deux des monstres les plus emblématiques du cinéma vont se rencontrer dans "Godzilla vs Kong". L'affrontement réalisé par Adam Wingard s'annonce épique. Un nouvel extrait vient d'être dévoilé pour teaser la première rencontre entre les deux titans.

Godzilla vs Kong : les coups vont pleuvoir

Ils se sont illustrés en solo mais il est temps de passer à l'étape supérieure dans l'univers étendu centré sur les titans. Godzilla vs Kong est l'attendue rencontre entre les deux monstres. Elle se fera devant la caméra de Adam Wingard, réalisateur au CV peu reluisant (l'horrible adaptation Death Note, Blair Witch). À l'approche de la sortie aux USA prévue à la fin du mois de mars dans les salles et sur HBO Max en simultané, la promotion ne relâche pas la pression et envoie régulièrement des nouvelles images. Le film se déroule après les événements des trois premiers films de l'univers et présente un Godzilla en train de péter les plombs pour une raison inconnue. Les hommes se tournent alors vers Kong pour les aider à lutter contre lui. Une confrontation entre les deux va avoir lieu et, tout naturellement, d'autres monstres vont s'inviter à la fête.

On a déjà pu voir très largement à quoi ressemblait le film avec plusieurs aperçus généreux. C'est désormais un clip qui est révélé et il fait grimper la tension en nous plongeant durant quelques secondes dans une scène mouvementée. Il s'agit de celle sur l'eau qui a été de nombreuses fois montrée. Godzilla s'attaque à plusieurs navires et ne fait pas dans la dentelle. Pendant ce temps, Kong, sur un bateau, est frustré d'être enchaîné et veut absolument en découdre avant son opposant. Bien évidemment, au moment où la rencontre va avoir lieu, la vidéo se coupe.

Godzilla vs Kong ©WARNER BROS

Qui sortira vainqueur ?

Warner insiste avec cette scène d'action pour vendre Godzilla vs Kong et la surprise sera vraiment moindre au moment de la découvrir dans son entièreté. Mais le reste du long-métrage devrait contenir d'autres moments explosifs comme celui-ci. Et, d'après Adam Wingard en interview chez IGN, il y aura un vainqueur en bout de course. Pas question de ménager les deux stars, l'une finira par prendre le dessus sur l'autre. Les paris sont donc ouverts et il ne vous reste qu'à choisir le combattant que vous allez supporter. Le film est prévu chez nous le 24 mars prochain mais le contexte actuel devrait entraîner un inévitable report.