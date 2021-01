Godzilla vs Kong : la bande-annonce bat un record de vues

Depuis sa première bande-annonce diffusée le dimanche 24 janvier, "Godzilla vs Kong" fait vibrer internet. Preuve en est : la première bande-annonce a le record de vues en 24h pour un film produit par les studios Warner Bros. Le blockbuster succède ainsi à deux autres films très attendus...

Souffle atomique vs patate de forain

Il ne va pas sans dire que le concept du MCU et ses Avengers a donné des idées à plusieurs studios hollywoodiens. C'est ainsi que depuis le reboot de Godzilla en 2014, la Warner a décidé de mettre en place le fameux Monsterverse qui regroupe plusieurs monstres célèbres du cinéma japonais et américain. Les deux autres films Kong : Skull Island et Godzilla II : Roi des Monstres ont donc préparé une confrontation dantesque entre Godzilla et King Kong, prévue pour cette année.

Si le synopsis de Godzilla vs Kong n'est pas encore clairement établi (excepté le fait qu'on sait que les deux monstres vont violemment s'opposer), on connaît son casting. En effet, le blockbuster verra les retours de Kyle Chandler, Millie Bobby Brown et Zhang Ziyi, aperçus dans le second volet de Godzilla. Les nouveaux venus dans la franchise sont Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry , Shun Oguri, Demian Bichir, Eiza Gonzalez et Lance Reddick, entre autres.

Une bande-annonce dantesque

Très discret sur la promotion, le studio Warner a donc frappé un grand coup avec ces images de la bande-annonce spectaculaire, qui montrent un Kong plus grand s'écharper avec Godzilla au milieu d'humains qui tentent de survivre. Un grand coup qui a d'ailleurs marqué le public puisqu'à ce jour elle est la bande-annonce la plus visionnée de l'histoire de Warner Bros sur les 24h suivants sa diffusion. Ainsi, elle a enregistré un total de 25,6 millions de vues, si on regroupe les chiffres de toutes les différentes chaînes YouTube liées à Warner et sur lesquelles elle peut être vue.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studioe

Par conséquent, le blockbuster dépasse les 22 millions de vues atteints par le trailer de The Batman (prévu pour le 4 Mars 2022) et les 20,8 millions de Dune (qui sortira le 1er Octobre 2021). Rappelons que les deux films produits par la Warner sont tout aussi attendus que Godzilla vs Kong.

Le film réalisé par Adam Wingard est prévu pour le 26 mars 2021 au cinéma, et sur HBO Max.