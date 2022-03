Godzilla vs Kong : la suite du combat du siècle arrive !

Warner Bros vient d'officialiser la mise en chantier d'une suite de « Godzilla vs Kong ». Pour le moment, on ne sait pas qui sera chargé de réaliser le long-métrage, mais le tournage devrait commencer dès cette année. Le MonsterVerse continue de s'agrandir !

Le MonsterVerse continue de s'étendre

En 2014, Warner Bros et Legendary Pictures se lancent dans un tout nouvel univers connecté. Avec Godzilla, réalisé par Gareth Edwards, les deux firmes officialisent le MonsterVerse, composé donc de films de monstres. En 2017, Jordan Vogt-Roberts réalisé Kong : Skull Island, un nouveau film centré sur King Kong dans l'optique de le faire affronter, plus tard, Godzilla. Puis, en 2019, Michael Dougherty met en scène Godzilla 2 : Roi des monstres.

Godzilla ©Warner Bros

Trois films pour aboutir à un énorme crossover très attendu par les fans : Godzilla vs Kong. Réalisé par Adam Wingard, le long-métrage réunit les univers de Godzilla et de King Kong dans un blockbuster de titans notamment porté par Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, ou encore Brian Tyree Henry. Le film reçoit des critiques majoritairement négatives mais rapporte plus de 468 millions de dollars de recettes au box-office. Et ce, en pleine pandémie de COVID-19.

Godzilla vs Kong 2

Selon Deadline, Warner Bros et Legendary Pictures viennent de confirmer le projet Godzilla vs Kong 2. Le tournage de cette suite devrait débuter dès cette année dans le Queensland, en Australie. Les deux précédents opus de la franchise ont déjà été produits dans cette région. Les détails concernant l'intrigue sont encore tenus secrets. À l'heure actuelle, aucun réalisateur n'est attaché au projet.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros

Il y a cependant de grandes chances pour qu'Adam Wingard revienne derrière la caméra. Il a en tout cas déjà exprimé son intérêt pour cette suite par le passé, déclarant qu'il « adorerait continuer ». Le premier opus a notamment abordé le concept de la Terre creuse, un univers au centre de la Terre peuplé de créatures extraordinaires. Une idée qui pourrait être développée dans un deuxième volet. Adam Wingard avait émis l'hypothèse de s'intéresser davantage à cette terre promise :

Je pense qu'il y a beaucoup plus à faire là-bas. C'est une préhistoire de la planète Terre, d'où viennent tous les titans.

En plus de ce Godzilla vs Kong 2, une série liée au MonsterVerse est également en préparation pour une diffusion sur Apple TV+, sans que l'on sache encore si les deux projets seront liés au niveau de la narration.