Godzilla vs Kong : le blockbuster établit un record au box-office mondial

Dans une période hautement compliquée pour les salles de cinéma, il reste quelques motifs d'espoir. La sortie de "Godzilla vs Kong" sur certains écrans du monde s'accompagne d'une vraie réussite financière. À tel point que le film vient d'établir un record.

Godzilla vs Kong : le premier blockbuster de l'année

Après trois films qui ont posé les bases du MonsterVerse chapeauté par Warner et Legendary, Godzilla vs Kong présente enfin la rencontre entre les deux titans. Inquiétés par le lézard géant qui adopte un comportement menaçant, les hommes se rapprochent de Kong pour qu'il calme son compère. Un postulat bien maigre, qui réserve quelques surprises dans l'expansion dans la mythologie et surtout des grosses bastons énervées.

Adam Wingard réalise ce film qui est déjà sorti aux Etats-Unis dans certaines salles ainsi que sur la plateforme HBO Max. Les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir découvrir le film, quelques contrées moins encombrées par le virus ont laissé leurs cinémas ouvrir. C'est le cas, par exemple, de la Chine. Un marché toujours très intéressant pour les blockbusters.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Il pouvait légitimement y avoir des craintes quand Warner a décidé de tenir ses dates de sortie et de doubler la distribution avec une arrivée en simultané sur sa plateforme maison. La France et tant d'autres pays se sentent lésés car HBO Max n'est pas disponible. Ajoutons à ça la menace du téléchargement illégal pouvant réduire drastiquement les résultats financiers. Visiblement, le studio sait qu'il peut perdre quelques plumes dans la bataille mais croit en l'efficacité de son plan de secours.

Les résultats de Wonder Woman 1984 laissaient dubitatifs à ce sujet. Le film DC n'a cumulé que 166 millions de dollars dans les salles et il reste difficile de quantifier l'apport financier de la sortie en VOD/DVD ainsi que les audiences d'HBO Max. On peut parler d'échec, pour un long-métrage à 200 millions de dollars (sans les frais promotionnels). Certes, ces résultats doivent être remis dans le contexte si particulier de l'époque, mais le coup semble visiblement loupé.

Un carton dans les salles

Au tour de Godzilla vs Kong de suivre le même modèle de distribution et les choses se passent largement mieux. Le blockbuster est sorti à la fin du mois de mars et vient de passer le cap des 357.8 millions de dollars au box-office mondial. Pour son second week-end d'exploitation, il remporte 69.5 millions de dollars aux Etats-Unis et 288.3 millions à l'international. Score permis en grande partie grâce à la Chine, qui fait à elle seule 165.4 millions. D'autres pays comme la Russie, le Mexique ou encore l'Australie dépassent respectivement, quant à eux, les 10 millions.

Si le film était arrivé durant des temps normaux, il aurait évidemment cassé la baraque tant il était attendu. Ce beau succès après deux semaines lui permet quand même de devenir le plus gros succès en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie. Un record jusque-là détenu par Tenet qui avait gagné 57.9 millions à la maison et 305.2 millions à travers le monde. À voir jusqu'où Godzilla vs Kong peut grimper grâce à des sorties toujours prévues ailleurs. On espère que nous n'y aurons pas droit directement en vidéo comme Wonder Woman 1984. Une arrivée à l'affiche en France reste prévue le 19 mai.

Retrouvez ici le reste du box-office américain.