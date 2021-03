Godzilla vs Kong : le blockbuster s'offre une bande-annonce rétro inattendue

« Godzilla vs Kong » vient d'avoir une nouvelle bande-annonce parodique. Les petits malins de la chaîne YouTube Nerdist ont imaginé un trailer old school du blockbuster d'Adam Wingard. Et c'est plutôt marrant !

Godzilla vs Kong : énorme mastodonte en approche

Prévu pour le 19 mai prochain dans nos salles de cinéma, Godzilla vs Kong est le quatrième film du monsterverse après Godzilla, Kong : Skull Island et Godzilla : Roi des monstres. Réalisé par Adam Wingard, le long-métrage mettra en scène la confrontation historique entre ces deux titans. Une rencontre qui n'avait pas eu lieu depuis 1962. Côté casting, le film réunit une distribution notamment composée d'Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall ou encore Kyle Chandler. Au vu des précédentes images, ce divertissement promet d'être explosif, s'inscrivant dans le gigantisme d'un blockbuster comme Pacific Rim.

Une bande-annonce rétro étonnante

La chaîne YouTube Nerdist donne à Godzilla vs Kong un nouvel aperçu à travers une bande-annonce dérivée inédite (en fin d'article). Présenté via une esthétique à l'ancienne, le clip met en scène la bataille entre « la bête de l'est » et « le fléau de Skull Island ». Cette fausse bande-annonce offre un style et un panache qui renvoient aux précédentes confrontations entre les deux monstres. C'est aussi une manière de rappeler que les deux géants s'affrontent depuis la nuit des temps. Et qu'il ne s'agit pas de leur coup d'essai. Nerdist met en évidence une bataille à gros budget, que les fans réclament depuis plusieurs décennies. Ce faux teaser renforce cette approche historique avec un slogan impactant : « C'est le plus grand combat que l'humanité ait jamais vu ».

Godzilla vs Kong ©Warner Bros Studios

Godzilla vs Kong débarque dès ce mercredi 31 mars sur HBO Max. Mais puisque la plateforme de streaming de Warner n'est pas encore disponible en France, il va falloir prendre son mal en patience. Sur notre territoire, le film est toujours prévu pour le 19 mai 2021, pour une sortie en salles. En espérant que d'ici là, le gouvernement aura autorisé la réouverture des cinémas. En attendant, on vous laisse avec cette fausse bande-annonce, qui partage une certaine dose de nostalgie.