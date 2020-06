Godzilla vs Kong : le réalisateur annonce des batailles épiques et violentes

À la différence du Dark Universe enrayé très vite avant de plonger dans un n'importe quoi trop profond, le MonsterVerse va aller au bout des choses en réunissant enfin à l'écran les deux figures cultes que sont Godzilla et King Kong. Le réalisateur derrière cette rencontre annonce un spectacle qui va envoyer !

Tout le monde veut son univers étendu suite à la popularité avérée du Marvel Cinematic Universe. La Warner s'est loupée avec les DCEU et ne brille pas en ce qui concerne le Monster Verse. Après trois films, il est temps que Godzilla et Kong se rencontrent enfin. On pense avoir une petite idée de ce que cette réunion va donner si on se base sur les trois films qui ont mis en place l'univers. La formule du généreux Godzilla 2 - Roi des Monstres devrait être déclinée pour ce Godzilla vs Kong, avec des monstres dans tous les sens, des combats qui donnent le vertige et encore quelques humains qui vont traîner dans les pattes des principaux concernés. Le réalisateur Adam Wingard tease son film en annonçant qu'il a décroché un PG-13 aux USA avec les raisons de ce classement :

Godzilla vs. Kong est "Classé PG-13 pour d'intenses séquences avec des créatures violentes/de la destruction destruction et des brèves insultes.

Ce Godzilla vs Kong ne va pas faire grimper le niveau de violence par rapport aux précédents films, notamment en n'allant pas trop loin sur la représentation graphique (pas besoin d'espérer des litres de sang à l'écran). Mais il faut quand même en attendre des gros monstres qui vont tout casser, avec des dommages collatéraux. Un blockbuster de cette taille veut garder la plupart des portes ouvertes afin de rameuter un public divers dans les salles. On a quand même vu avec Godzilla 2 qu'il était possible de livrer du grand spectacle outrancier et inspiré (quelques visions titanesques dignes de tableaux valaient le détour) sans choquer quiconque.

Godzilla vs Kong, enfin un succès marquant au box-office ?

La Warner souhaite que cette alliance entre les deux monstres permette de franchir un cap au box-office. Kong : Skull Island reste la meilleure réussite financière avec 566.6 millions de dollars au box-office mondial, suivi par Godzilla et ses 525.9 millions puis vient Godzilla 2 qui ne grimpe qu'à 386 millions. Au regard des sommes engagées pour les confectionner et de la popularité des bestioles, ce n'est clairement pas suffisant. Après, est-ce que miser sur le réalisateur de Death Note est la meilleure des idées pour parvenir à faire mieux ? On en doute.

La sortie de Godzilla vs Kong reste attendue le 18 novembre prochain en France.