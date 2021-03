Godzilla vs Kong : les premiers avis sur le film sont tombés

La sortie de "Godzilla Vs Kong" approche aux USA, dans les salles et sur HBO Max en simultané. La presse spécialisée vient de délivrer des premiers retour pour ce blockbuster très attendu cette année. Le combat tient-il ses promesses ?

Godzilla vs Kong : Let the battles begin !

Le Monsterverse arrive à un tournant avec Godzilla vs Kong. Les deux titans vont se partager l'affiche et même se cogner l'un l'autre. Un affrontement que l'on attend avec une certaine dose d'impatience, en espérant que le spectacle soit de qualité.

Chose dont on peut légèrement douter avec Adam Wingard à la barre. Le réalisateur est coupable d'avoir signé l'indigne adaptation Death Note et Blair Witch. Les différents aperçus ont néanmoins rassurer d'une certaine manière, en montrant des plans qui en jettent et quelques moments d'action explosifs. Le scénario va raconter comment les Hommes s'en remettent à Kong pour qu'il les aide à combattre un Godzilla en pleine démence. Le lézard est pris de pulsions destructrices et a l'air très énervé, pour une raison encore mystérieuse. Les deux monstres vont s'opposer, avec des dommages collatéraux à l'arrivée. Sans compter sur la présence d'autres monstres, qui vont venir se joindre à la fête.

Godzilla vs Kong ©Warner Bros.

Godzilla vs Kong s'annonce comme un moment de cinéma bourrin doublé d'un approfondissement de la mythologie des titans. Le film arrive le 31 mars prochain dans les salles américaines et sort également en simultané sur HBO Max. La France doit patienter jusqu'au 19 mai prochain, sous réserve que nos cinémas soient ouverts. Nous aurons donc d'ici là eu des retours approfondis sur le film mais, en les attendant, la presse spécialisée américaine vient déjà de nous donner un avant-goût avec des premiers avis.

Sans grande surprise, tout le monde clame que Godzilla vs Kong est un divertissement qui en jette avec des grosses bastons. Le talent d'Adam Wingard pour emballer les combats est plus d'une fois souligné, ce qui est une bonne nouvelle pour les réticents que nous sommes. Sans grande surprise également, tout ce qui touche aux humains s'avère moins intéressant. Ce qui était déjà le cas dans les précédents films de l'univers et on ne pensait pas une seule seconde que la donne allait être différente cette fois.

Les premiers avis

J'ai totalement détesté le précédent film Godzilla. Donc voici le meilleur compliment que je puisse faire à un film comme Godzilla vs Kong : c'est un film cohérent avec des combats en plein jour et je pouvais tout le temps voir ce qu'il se passait. C'est vraiment un compliment de ma part.

J'ai vu Godzilla Vs Kong et c'est génial ! Les affrontements sont badass et magnifiques -- des combats énormes, avec des bons designs & super noueux. Une histoire solide, un bon casting, un très bon score. Un vrai Midnight Monster Movie & mon préféré des quatre films modernes Godzilla/Kong.

J'ai vu Godzilla vs Kong deux fois. Les scènes avec les humains sont exactement ce à quoi on s'attend et ça ne vaut pas la peine d'en parler. Les trucs avec Godzilla et Kong sont ce pour quoi on paie pour de l'Imax. Ils ont chacun leur scène pour montrer leurs atouts et le troisième acte est dément.

Comme prévu les combats de titans sont les meilleurs moments de Godzilla vs Kong. Adam Wingard a l'œil pour ça. Je ne pense pas qu'ils ont compris comment incorporer les personnages humains, mais le casting de premier ordre aide.